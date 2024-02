Erklærer unntakstilstand: – Magmaen har fritt leide

Utbruddet startet omtrent klokken 7 norsk tid torsdag morgen, etter at det ble registrert flere jordskjelv i 6.20-tiden. Bilder fra stedet viste oransje lava som ble sprøytet opp fra sprekker i bakken.



Det omtrent tre kilometer lange utbruddet ligger nord og nordøst for Sylingarfell. Fjellet ligger fem kilometer nord for landsbyen Grindavik og i underkant av to kilometer øst for Den blå lagune.

STRØMMER UT: Lavaen har krysset hovedveien til Grindavik og Den blå lagune. Foto: Kristinn Magnusson / AFP / NTB

Lavastrømmen har beveget seg i retning Den blå lagune og like etter klokken 11 krysset lavaen Grindavikurvegur like ved.

Det geotermiske spaet holder stengt torsdag, og hoteller i området er blitt evakuert.

– Det er alvorlig fordi infrastrukturen har blitt påvirket som det har blitt. Utbruddet tilsvarer de utbruddene som var i desember og i januar, men nå er fjernvarmen til Keflavik kuttet, og det er alvorlig, sier geolog Børge Johannes Wigum til TV 2.



Han er torsdag på plass i Islands hovedstad Reykjavik, og sier den nåværende perioden med jordskjelv med Reykjaneshalvøya har pågått siden 2019, da det var tre utbrudd ved Fagradalsfjall.

– Hvorfor er det så mye aktivitet nå?

– Det har vært stille på Reykjanes i 800 år. På den tiden har det bygd seg opp veldig mye spenninger i jordskorpa, ved at kontinentalplatene drifter fra hverandre, forklarer han.

Nå som spenningene er blitt utløst, ser man oppsprekkinger i jordskorpa – for eksempel i Grindavik.

– Magmaen har fritt leide til overflaten. Da får vi de utbruddene vi har sett de siste årene, forklarer geolog Wigum.

Universitetet på Island sier utbruddet klokken 13.00 torsdag så ut til å ha avtatt i styrke, og at den vulkanske aktiviteten nå begrenser seg til nord og sør ved utbruddets sprekk.

Nesten ingen forvarsel

Ved utbruddet torsdag, fikk befolkningen knapt noen advarsel før utbruddet. Det eneste signalet på at naturkreftene på ny ville vise seg, var et jordskjelv rundt 30 minutter før utbruddet startet.

– Man regnet egentlig ikke med at man skulle få noen særlige signal på forhånd. Man kan si at døra står på gløtt for magmaen, og dermed blir det ikke så mange spenninger når den kommer til overflaten, sier Wigum.

– Det man frykter er at det skal skje utbrudd enda nærmere Grindavik. I januar ble tre hus truffet av utbruddet. Derfor var det egentlig positivt i morges, da man så at utbruddet kom mye lenger nord.

GLØDER: Utbruddet startet før natten ble til dag på sagaøya. Foto: Marco Di Marco / AP / NTB

Grindavik ble evakuert i forkant av et varslet utbrudd i desember. Det skal ikke ha vært privatpersoner i den vulkanutsatte byen da utbruddet startet.



– Kan kollapse

Lavastrømmen har denne gangen skadet et varmtvannsrør i området. Det gir mangel på varmtvann i Suðurnes, og islandske myndigheter har erklært unntakstilstand.

– Nå er det viktig at innbyggere og næringsliv i Suðurnes sparer på all strøm og varmtvann, heter det i en oppdatering fra islandske myndigheter som er gjengitt av RUV.

Myndigheten skriver videre om at innbyggere kun kan ha på én varmeovn per bolig, og at hele strømnettet kan kollapse om man ikke etterlever dette.

– Strømnettet tåler ikke mer bruk. Om alle skrur på ovnene samtidig, kan systemet kollapse, heter det i oppdateringen.

Det vil ta minst en dag å fikse problemene, opplyser Kristinn Harðarson i energiselskapet HS til kanalen.

Vanntankene i området ventes å ha vann til mellom seks og tolv timer i nødssituasjoner, og mellom tre og seks timer ved normal bruk, skriver Morgunbladid.

Varslet



1. februar varslet Islands meteorologiske institutt at faren for nye utbrudd hadde økt. Den gang het det at det neste utbruddet kunne komme innen to uker.

Utbruddet er ikke overraskende, ifølge den norske geologen Børge Johannes Wigum som bor på Island.

– Det virker som lokaliteten er cirka samme sted som i desember, noe som kan være gunstig. Lavaen strømmer mot vest, så vernevollene ved Blå lagunen kan komme til nytte, sier han til NTB.

STIGER TIL VÆRS: Utbruddet startet i 6-tiden lokal tid torsdag. Foto: Islands sivilforsvar / NTB

Han anslår at utbruddet trolig kommer til å vare kun noen få dager.

Professor i vulkanologi Thorvaldur Thordarson sa til RUV tidligere torsdag at utbruddet denne gangen trolig kan være over innen 80 timer.



Islandske myndigheter begynte i november arbeidet med å bygge barrierer for å beskytte boliger og kritisk infrastruktur mot lava.

Det er sjette gang siden 2021 at en vulkan på Reykjanes bryter ut.