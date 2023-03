Erdogan gir grønt lys til Finland som Nato-medlem

Finlands president er glad for nyheten, men sier at deres Nato-medlemskap ikke er komplett uten Sverige.

Den tyrkiske presidenten Recepp Tayyip Erdogan sa fredag at de nå starter prosessen med å godkjenne Finlands Nato-søknad i det tyrkiske parlamentet.

På en pressekonferanse med den finske presidenten Sauli Niinistö uttalte Erdogan at Finland har tatt konkrete steg for å følge opp sine lovnader til Tyrkia.

– Viktig

Han sier også at han tror Finland vil spille en viktig rolle i forsvarsalliansen Nato.

– Det er godt å høre disse nyhetene. For hele Finland er det viktig, kvitterte Niinistö.

Så la han til:

– Men vi har våre naboer i Sverige. Jeg mener at det finske Nato-medlemskapet ikke er komplett uten Sverige. Vi har har mange felles interesser som naboer og som en del av Østersjøen-området.

Både Finland og Sverige gikk bort fra sin lange nøytralitetslinje etter Russland gikk til angrepskrig mot nabolandet Ukraina for litt over ett år siden – begge landene søkte seg inn i Nato.

Fremdeles mot Sverige-medlemskap

Flere land godkjente formelt søknadene deres – samtlige Nato-medlemmer må godkjenne et nytt land for at det skal bli tatt opp som medlem – men de to landene møtte motstand både i Tyrkia og Ungarn.

Det er fortsatt uklart når Tyrkia vil godkjenne Sveriges søknad, men det vil trolig ikke skje før etter valget i Tyrkia 14. mai.

Verken Finland eller Sveriges søknader er foreløpig godkjent av Ungarn. Nasjonalforsamlingen i Ungarn vil trolig ta stilling til Nato-søknadene 27. mars, ifølge regjeringspartiet Fidesz.