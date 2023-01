Entreprenøren etter fatal kranvelt: – Ekstremt tungt

MELHUS/OSLO (TV 2) Fredag mistet en kvinne livet etter at en bygningskran veltet over Melhustorget kjøpesenter i Melhus i Trøndelag. Nå snakker entreprenøren ut om ulykken.

Det er en tydelig preget administrerende direktør Jan Jahren i entreprenørselskapet Hent som møter TV 2 bare timer etter at en kvinnelig butikkansatt i 50-årene døde som følge av kranvelten på byggeplassen deres i Melhus.

Kvinnen var hjemmehørende i Trondheim kommune, ifølge NRK.

Selskapet står for byggingen av prosjektet som kalles nye Melhustorget, der et nytt kjøpesenter og flere hundre nye leiligheter skal oppføres. De var i gang med den andre og siste byggetrinn, før den planlagte åpningen innen høsten.

– Når du ser kranen ligge over her, hvilke tanker gjør du deg?

– Det er ekstremt tungt. Det har skjedd ting som ikke skal skje, sier Jahren.

VELTET: Slik så det ut ved Melhustorget kjøpesenter fredag etter at kranen bikket og falt over bygningen. Foto: Heidi Venæs / TV 2

To andre personer ble også skadet. Den ene skal ha hatt klemskader, mens den andre skal ha falt som følge av velten. Begge har ifølge politiet lettere skader.

– Jeg har den dypeste medfølelse med alle pårørende, alle andre som har vært i befatning med ulykken, ansatte på kjøpesenteret, kunder, våre samarbeidspartnere og egne ansatte på prosjektet, sier Jahren.

Ukjent årsak

Det var like etter klokken 09 fredag morgen at politiet fikk melding om en kran som hadde veltet over kjøpesenteret i Melhus, rundt en halvtime sør for Trondheim.

– Det er helt tragisk, og det er vanskelig på forstå at det her har skjedd, uttaler Jahren.

Ifølge direktøren er ikke årsaken til velten på kranen, som skal være minst 50 meter høy, kjent. Han opplyser at selskapet nå gjør det de kan for å bidra inn i etterforskningen. I tillegg starter de interne granskninger.

Anne Berit var på jobb da kranen veltet:

Heller ikke politiet har slått fast noen årsak til at kranen veltet, men de har sagt at det var kraftig vind på stedet da ulykken skjedde – noe prosjektleder John Olaf Solstad i entreprenøren også uttalte til TV 2 fredag morgen.

– Kan det tenkes at dere har gjort en for dårlig jobb med å feste kranen i den kraftige vinden?

– Vi vil ikke spekulere over årsaker nå. Vi har gjort det som normalt bestandig gjøres på kraner som brukes på mer eller mindre alle norske byggeplasser, sier Jahren og fremholder at de har fulgt det han kaller helt normale prosedyrer, sier administrerende direktør Jahren.

Satt kriseteam

Han forteller at samtlige ansatte i selskapet nå blir ivaretatt av kriseteamet deres, og at de på den måten har tilgang til profesjonelt hjelpepersonell. Etter ulykken satte de både et administrativt kriseteam på kontoret og et på byggeplassen.

Fredag blåste det så kraftig at føreren av den veltede kranen aldri var inne i kranen.

– På grunn av vindforholdene i dag har vi begrensninger på når vi kan foreta kranarbeid og ikke. Og på grunn av værsituasjonen har det ikke vært folk i kranen i dag, sier Jahren.

– Aldri opplevd lignende

Igjen på byggeplassen ruver én annen byggekran. Den veltede kranen var plassert like ved denne.

På spørsmål om det er forsvarlig å la den siste kranen bli stående, svarer Jahren at de har som del av ekstra tiltak, iverksatt «nødvendig dokumentasjon på at det er gjort slik det skal være gjort».

Dette er gjort sammen med eieren av kranen.

– Og alt skal være i orden med den kranen.

Se flere bilder av ulykkesstedet i galleriet under:

STORE SKADER: Deler av taket ødelagt etter at byggekranen veltet over Melhustorget kjøpesenter i Melhus fredag. Foto: Heidi Venæs / TV 2 Les mer HOLDT IKKE: Slik ser det ut ved loddene som skal holde kranen på plass. Foto: Frank Lervik / TV 2 Les mer STORE SKADER: Deler av taket ødelagt etter at byggekranen veltet over Melhustorget kjøpesenter i Melhus fredag. Foto: Heidi Venæs / TV 2 Les mer STORE SKADER: Deler av taket ødelagt etter at byggekranen veltet over Melhustorget kjøpesenter i Melhus fredag. Her er senteret avbildet fra baksiden. Foto: Heidi Venæs / TV 2 Les mer

Selskapslederen sier at han har vært i byggebransjen i 36 år.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende.

–Det var vanskelig å forstå at det hadde skjedd da du fikk beskjeden?

Ja, vi var i sjokktilstand. Og vi handlet på den måten vi skal handle – i sendte personell ut her for å støtte opp prosjektet og alle som var på byggeplassen samt alle andre berørte, samtidig som vi satte en krisestab på kontoret også, slik vi hadde kontroll på tiltakene vi skulle iverksette.