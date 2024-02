Saken oppdateres!

Regjeringspartiene har inngått et forlik i Stortinget om en ny pensjonsavtale.

– Det er en styrke at et bredt utvalg partier går sammen om en sak. Dette er den største, viktigste og dyreste saken vi behandler i komiteen, sier saksordfører Tuva Moflag (Ap).



Flertallet på Stortinget består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, Venstre, Høyre, KrF og SV.



– Dette er en historisk avtale hvor vi vil bruke drøyt 30 milliarder kroner årlig på å sikre bedre pensjoner til uføre og minstepensjonister.

Disse kan jobbe lenger

Forliket innebærer at pensjonsalderen for ansatte i staten økes fra 70 til 72 år.

Det betyr en gradvis økning av aldersgrensene i pensjonssystemet fra og med 1964-kullet.



– Gjennom en økning av pensjonsalderen i tråd med økningen i levealder sikrer vi velferdsstatens bærekraft, sier Tor Inge Eidesen (Sp) i arbeids- og sosialkomiteen.



– Det vi har gjort nå i fellesskap, er å justere en allerede vedtatt reform. Det er gledelig at vi har flere partier med enn de som opprinnelig sto bak reformen, sier nestleder Henrik Asheim i Høyre.

ENIGHET: Tor Inge Eidesen og Henrik Asheim under en pressekonferanse i Vandrehallen etter at et flertall på Stortinget har blitt enige om et forlik om en ny pensjonsreform. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

For partiet hans har det vært viktig at det er vel og bra at flere må jobbe lenger, men at eldre arbeidstakere er en ressurs som må behandles deretter.

Oppretter sliteordning

Det skal også opprettes en såkalt sliterordning i folketrygden som skal vedtas samtidig med de andre forslagene.

Det betyr at folk som ikke klarer å stå like lenge i jobb som de nye aldersgrensene tilsier, skal få en kompensasjon som bidrar til å trygge økonomien deres.

– Vi får endelig til en sliterordning, som kommer på plass med en gang. Og vi får løftet pensjonen for uføre født mellom 1954 og 1962 gjennom økte skjermingsordninger, sier eder i arbeids- og sosialkomiteen Freddy André Øvstegård (SV)

Det er en varslet et pressetreff på Stortinget klokken 19 der forliket legges fram.