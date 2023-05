Enighet om lakseskatten: – En elendig prosess fra regjeringspartienes side

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus varsler torsdag at de er enige om flere endringer når det kommer til den omdiskuterte lakseskatten.

– Etter en lang prosess sikrer vi nå at Stortinget vedtar prinsippet om grunnrente i havbruk. Avtalepartene sikrer også flertall for en skattesats på 25 prosent og en økning i rabatten på formuesskatteverdien for oppdrettskonsesjoner til 75 prosent, sier saksordfører Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

I tillegg til reduksjon i lakseskatten, gjøres følgende endringer fra regjeringens opprinnelige forslag:

Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 prosent til 75 prosent.

Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.

Det fremmes også flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

Avtalen innebærer at partiene vil fremme et felles forslag til behandlingen av saken i Stortinget 31. mai.

SV raser: – For dårlig

– Denne avtalen er for dårlig både når det kommer til miljø og fordeling, derfor kunne vi ikke støtte den, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski i en uttalelse til TV 2.

Torsdag ble det kjent at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus er enige om lakseskatten, som blir på 25 prosent.

– Dette har vært en elendig prosess fra regjeringspartienes side, der vi har vært konstruktive og klare til forhandlinger, men vi kan selvfølgelig ikke støtte en avtale der vi ikke får gjennomslag for våre viktigste prioriteringer, sier Kaski.

Regjeringen innfører altså grunnrenteskatten uten budsjettpartneren SV, noe Kaski mener skaper uforutsigbarhet for næringa.

– SV foreslo forbedringer i skatten og viktige miljøkrav, blant annet stans i nye konsesjoner til torskeoppdrett til konsekvensene er utredet, men det fikk vi dessverre ikke gehør for, sier hun.

– SV har vært pådriver for en grunnrenteskatt på havbruk, og vi vil nå stemme for vårt forslag når saken behandles i Stortinget.

– Et kjempeproblem



Rødt mener avtalen er gjort med et unødvendig smalt flertall, som går inn for et skattenivå som er nærmere Høyres ønske enn regjeringas opprinnelige forslag, sier nestleder og medlem i finanskomiteen Marie Sneve Martinussen via en e-post til TV 2.



SER RØDT: Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt og medlem i finanskomiteen. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

– I realiteten har regjeringa kun vært interessert i å ha reelle forhandlinger til høyre, og gitt et falskt inntrykk av å ha åpne dører for alle oss som ønsker grunnrenteskatten velkommen, sier hun.

– Ap og Sp har et kjempeproblem hvis de vil overleve ved regjeringsmakta og burde ikke ta venstresida i Stortinget for gitt. Resultatet er greit nok, men hvis regjeringa ikke har et dødsønske må de jobbe med styringsevnen sin.

Venstre: – En god løsning

– Venstre har fått gjennomslag for vårt hovedkrav om å senke skattesatsen til 25 prosent, i tillegg til flere miljøseire. Kyst-Norge har ikke råd til at Stortinget driver politisk spill og skaper usikkerhet rundt en av våre viktigste næringer. Dette er en god løsning både for kysten, havbruksnæringen og fellesskapet, sier Venstrerepresentant Sveinung Rotevatn.

Lakseaksjene til værs

Lakseselskaper skyter vil værs på Oslo Børs etter nyheten om at lakseskatten blir redusert fra 35 til 25 prosent.

Flere sjømatakser stiger kraftig like før klokka 14: