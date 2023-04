Fire dager inn i storstreiken, kom beskjeden om at den var avsluttet av LO – som jubler over enigheten. NHO kaller det på sin side for en «akseptabel løsning».

Etter nyheten om at streiken var avblåst og partene – arbeidstakerorganisasjonen LO og arbeidsgiverorganisasjonen NHO – er enige om i årets mellomoppgjør, holdt de en pressekonferanse torsdag.

– Da er det veldig gledelig for meg å si at LO og NHO har kommet til enighet.

Slik startet Riksmekler Mats Ruland pressekonferansen før han så ga ordet til partene:



– Dette er et historisk godt resultat, slo LO-leder Peggy Hessen Følsvik fast.

Mener kjøpekraften er økt

FORNØYD: LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Hun sa videre at LO aldri i nyere tid har klart å få et høyere kronetillegg enn det de har fått i år.

Lønnsrammen forblir på 5,2 prosent. Det er den samme rammen som lå på bordet mellom partene da det ble streik søndag.

Det gis, blant annet, også et generelt lønnstillegg på 7,50 kroner per time.

– Det er for oss mye bedre enn det som lå på bordet under meklingen. Det viser også at det var riktig å gå til streik, fortsatte LO-lederen.

Samtidig berømmet Følsvik alle som har deltatt i streiken de siste dagene.

– Det hadde aldri vært mulig hadde det ikke vært for innsatsen og kampvilligheten vi har sett ute blant de streikende.

Blant LOs tydelige krav, var å sikre bedre ordninger for lavtlønte – og det er noe Følsvik mener at de har klart.

– Det er et resultat som vil øke kjøpekraft til den brede gruppen av LO-medlemmer og et tillegg til de lavest lønte.



Slik endte oppgjøret mellom LO og NHO: Generelt tillegg: 7,50 kroner per time, som vil si 14.625 kroner i året

Lavlønnstillegg: 3 kroner per time, som vil si 5850 kroner i året Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kroner per time, som vil si 7800 kroner i året

Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 krone i tillegg.

Oppgjøret omfatter rundt 185 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn: 544 700 kr. (gjennomsnitt i 2022)

Ramme for oppgjøret: 5,2 % (overheng: 1,4%, tarifftillegg: 2,1%, glidning: 1,7%)

NHO: Glade bedrifter

Det var mandag at 25.000 LO-medlemmer ble tatt ut streik. LO varslet at de ville ta ut ytterligere 17.000 fra fredag morgen, men dette er nå altså avverget.

NHO-direktør Ole Erik Almlid sier at han er «veldig glad» for at de nå er kommet til en løsning, men gjentar at han opplevde streiken som unødvendig.

Han trekker frem hvordan bedrifter ble rammet av den, at arbeidstakere er blitt permittert og produksjon stanset i noen selskaper.

ENIGHET: LO-leder Peggy Hessen Følsvik (t.v.) sammen med NHO-direktør Ole Erik Almlid. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Vi har også sett at det kom til å bli verre med det som eventuelt skulle komme med en opptrapping i morgen, sa han, før han fortsatte:

– Men nå har vi en akseptabel løsning på bordet og streiken er over. Det er mange bedrifter veldig, veldig glade for.



Han takket også LO-leder Følsvik for forhandlingene og at de nå er kommet til en løsning.

Yrkesorganisasjonens sentralforbund (YS), som også var en del av streiken, opplyser imidlertid at de ikke har kommet til enighet med NHO, og dermed fortsetter streiken.