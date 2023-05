Enige om energidrikk-forbud: – På høy tid

Det er flertall på Stortinget for å innføre et forbud mot salg av energidrikk til barn under 16 år.

FORBUDT: Det blir forbudt for barn under 16 år å kjøpe energidrikk. Foto: Heiko Junge / NTB

I helse- og sosialkomiteens innstilling til ny folkehelsemelding er det et flertall bestående av Ap, Sp, SV og Rødt, opplyser Frp til TV 2.



Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud er uenig i forbudet.

– De fleste butikkene har satt sine egne aldersgrenser. Det mener jeg har vært en god ordning, men vi har en regjering og partier her på huset som er opptatt av å regulere og innføre forbud, sier Hoksrud.

– De som er under 16 år får tak i energidrikk uansett, sier han og mener informasjon til barn og unge hadde vært veien å gå.

UENIG: Bård Hoksrud i Frp er uenig i forbudet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Gledens dag

Hanne-Lene Dahlgren som er matinfluenser og samfunnsdebattant sier dette er kjempegode nyheter.



– Det er bra for folkehelsen, og ikke minst for at barn ikke skal få i seg koffein. Et forbud vil skape gode vaner for fremtiden. Dette er et viktig signal, sier hun til TV 2.

Også LHL, en organisasjon som arbeider for å ivareta hjerte- og lungesykes og andre funksjonshemmedes interesser, jubler over forbudet.

– Det er en gledens dag for folkehelsen når flertallet på Stortinget nå går inn for et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke og salg av energidrikk mot barn og unge under 18 år, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Han sier at barn og unge utsettes daglig for en stor eksponering for usunne produkter, blant annet på TikTok og andre digitale kanaler.

– Usunt kosthold i ung alder kan gi store livsstilsutfordringer som voksen. Det er derfor et samfunnsansvar å verne barn mot usunne produkter. Dagens flertall tar en modig og riktig beslutning, sier Jahren til TV 2.

Skutt i været

Salget av energidrikk har økt betydelig de siste årene. I 2022 drakk nordmenn 73 millioner liter energidrikk, som er mer enn noen gang, ifølge tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Ifølge en undersøkelse fra 2021 gjort av Forbrukerrådet oppga 43 prosent av barn og unge at de drakk energidrikk ukentlig eller oftere.

Barn og unge som drikker energidrikker med koffein kan oppleve søvnforstyrrelser, ubehag, uro, angst og andre negative effekter på sentralnervesystemet ved høyt inntak, ifølge Folkehelseinstituttet.

– På høy tid

Forbrukerrådet har i lang tid jobbet for et forbud av energidrikk til barn.

– Det var på høy tid med en regulering. Vi synes det er veldig bra at et stortingsflertall sørger for at barn blir beskyttet mot en drikke som ikke er bra for dem, sier sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Hun sier at et forbud vil sende et klart og tydelig signal til foreldre om at energidrikk ikke er ment for barn.

– Våre undersøkelser viser at stadig yngre barn drikker større mengder energidrikk. Et forbud vil gjøre det lettere for foreldre å prate med barna om hvor skadelig drikken kan være for dem. Det er et effektivt og nødvendig tiltak, sier Blyverket til TV 2.

NØDVENDIG: Forbrukerrådet har lenge ønsket aldersgrense på energidrikk. Direktør Inger Lise Blyverket sier innføringen er effektivt og nødvendig tiltak. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Rødt sier at det var naturlig for dem å støtte forslaget.



– Vi mener det er viktig at staten legger til rette for at barn og unge får en bedre helse. Energidrikk går utover helsa til barn, spesielt for dem under 16 år. Derfor tenker vi at det er politikernes ansvar å begrense tilgangen, sier Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar til TV 2.

Ønsker grundig gjennomgang

Bryggeri- og drikkevareforeningen regner med at regjeringen vil sørge for et godt faglig grunnlag før den kommer tilbake til Stortinget med en sak.

– Departementet har allerede satt Mattilsynet i gang med å utrede tiltak for å begrense inntaket av energidrikker hos barn og unge opp til 18 år i Norge. Det er en klok fremgangsmåte, i direktør Erlend Vagnild Fuglum til TV 2.

Han forteller at foreningen hele tiden ment at en diskusjon om regulering må handle om virkestoffet koffein og folks totale koffeininntak, ikke isolert til en av mange produkter som inneholder koffein.

– Det er en av grunnene til at det trengs en grundig gjennomgang av faglig uavhengige eksperter, sier Fuglum.

Innstillingen blir behandlet i Stortinget 2. juni. Det er uvisst når forbudet blir innført. Det er opp til regjeringen å bestemme når det vil skje.