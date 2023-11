– Først og fremst beklager vi på det sterkeste overfor de pårørende at dette kunne skje i våre lokaler.



Det sier avdelingssjef Elisabeth Wik ved avdeling for patologi på Haukeland universitetssjukehus.



I oktober ble en gravferdskonsulent dømt etter å ha tilstått å ha tatt og delt et bilde av en avdød på Rettsmedisinsk institutt i Bergen.

Mannen ble dømt til 60 dagers betinget fengsel i tingretten, men påtalemyndigheten mener straffeutmålingen er altfor lav og har anket saken til lagmannsretten.

KJØLEROM: Ikke identisk med omtalte sak. Foto: Aage Aune

Sykehuset politianmelder

Den tiltalte gravferdskonsulenten har også beklaget.

Han sier til TV 2 at han på grunn av private problemer ikke hadde hodet med seg da han tok bildet, som han senere delte.



Det var de tilfeldige personene som fikk se bildet av avdøde på obduksjonsbenken som anmeldte gravferdskonsulenten.

Nå har også Helse Bergen politianmeldt gravferdskonsulenten.

Helse Bergen forteller at den tidligere praksisen, med å gi gravferdsbyråene adgang til obduksjonslokalene, i for stor grad har vært basert på tillit.

Sykehuset innrømmer at de heller ikke har hatt gode nok rutiner for å sikre denne tilliten.

– For fremtiden skal vi ha langt bedre rutiner for å sikre at respekten for avdøde ivaretas, sier Wik.

Endrer rutinene

Frem til nå har det vært vanlig praksis at alle begravelsesbyrå har adgang til kjølerom for å levere og hente avdøde.



Avdelingssjef Elisabeth Wik ved avdeling for patologi på Haukeland universitetssjukehus strammer inn reglene. Foto: Anne Sidsel Herdlevær

De må låse seg inn på avdelingen med nøkkelkort med kode, og bruke samme kort for å få nøkkel til kjølerommet for å levere og hente avdøde.

Nå endrer Helse Bergen rutinene for å hindre at lignende skjer igjen.

– Vi endrer nå praksis slik at gravferdskonsulentene kun har mulighet til å se de avdøde som de har avtalt oppdrag på, sier Wik.



Det betyr at det ikke vil være mulig for en ansatt i et byrå å se avdøde som andre byrå tar seg av.

Fremdeles i jobb

Gravferdskonsulenten er fortsatt i jobb, men sier til TV 2 at folk kan være trygge på han har lært av lovbruddet.

SKJERPER RUTINER: Bildet er ikke fra omtalte sak. Foto: Aage Aune

– Jeg har sluttet å ta telefonen med inn på sykehuset. Jeg har snakket med Helse Bergen og har ikke lenger adgang der så jeg overlater til andre å hente avdøde, sier han.



Etisk regelverk



– At gravferdsbyråene har hatt denne tilgangen har basert seg på svært stor grad av tillit, slik samfunnet ellers også har stor tillit til gravferdsbyråbransjen, sier Wik.

Nå skjerper sykehuset kontrollen og krever at gravferdskonsulenter forplikter seg til personvernregler og etiske retningslinjer.

– Vi skal også inngå tydelige avtaler med gravferdsbyråene, som regulerer blant annet taushetsplikt og ellers forpliktende etisk oppførsel.