Én siktet for forsettlig drap i Lier

LIER (TV 2): En mann er siktet for forsettlig drap på en annen mann i Lier. Den siktede meldte selv fra til politiet.

Sør-Øst politidistrikt rykket torsdag ut til en bolig i Lier kommune i forbindelse med et mistenkelig dødsfall.

Én person er pågrepet og siktet for forsettlig drap etter at politiet gjorde funn på stedet som tydet på at det hadde skjedd en straffbar handling. Det skriver politiet i en pressemelding torsdag kveld.

Vedkommende sitter torsdag kveld i arresten og vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag.

KRIMTEKNIKER: Det jobbes på stedet med å samle inn informasjon om det som har skjedd. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Det er uklart hva slags funn politiet har gjort, og politiet ønsker ikke å svare på TV 2s spørsmål om dette eller om det er gjort funn av et mulig drapsvåpen på stedet.

Boligen der den døde er funnet, er sperret av, og politiet gjennomfører undersøkelser her som de sier at vil pågå utover kvelden.



Mener de vet hvem avdøde er

Politiadvokat Martinsen sier til TV 2 at politiet har en formening om hvem den avdøde mannen er, men at han formelt ikke er identifisert.

Til VG sier politiet at de pårørende er varslet.

Politiet ønsker ikke å svare på hva slags skader den avdøde mannen har, men opplyser at den avdøde trolig vil bli obdusert fredag.

I en oppdatering skriver politiet at gjenstår mange etterforskningsskritt og at de nå gjennomfører vitneavhør og rundspørring i området.

– Hva er det som gjør at politiet sikter personen?

– Jeg kan ikke gå noe nærmere inn på etterforskningen, men vi mener det er skjellig grunn til mistanke for forsettlig drap for mistenkte, sier politiadvokat Eldbjørg Martinsen til TV 2.

Den siktedes forsvarer Espen Wangberg skriver til TV 2 at han per nå ikke har noen kommentar.

Uklart motiv

– Jeg kan foreløpig ikke si noe om relasjon mellom siktede og avdøde. Siktede er ennå ikke formelt avhørt, men vi håper å kunne gjennomføre et avhør så raskt som mulig, sier politiadvokaten i pressemeldingen.



Politiet mener at det er for tidlig å si noe om motiv eller bakgrunn for det angivelige drapet.

Skal ha aksjonert tidligere

Ifølge Drammens Tidende har politiet hatt oppdrag på stedet tidligere.

Avisen skriver blant annet at det i desember 2019 ble iverksatt en væpnet aksjon mot huset, etter at det ble løsnet skudd.

Også i 2021 ble det iverksatt en væpnet aksjon, der en mann ble pågrepet med to foldekniver på seg.



DØDSFALL: Politiets sperrebånd ved en adresse der en person er funnet død i Lier. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Personer som TV 2 har vært i kontakt med i området, beskriver boligområdet som rolig.



Politiet tok seg inn i boligen etter at en person klokken 13.10 hadde kontaktet politiet og gitt informasjon om at det var en død person i huset.



Ved 17.40-tiden ankom krimteknikere stedet.