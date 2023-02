En person pågrepet og siktet etter skytehendelse

En person er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bil ved parkeringsplassen til Ikea.

Natt til onsdag opplyser krimvakten i Oslo at en person er siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd ved parkeringsplassen til Ikea Furuset tirsdag kveld.

Tirsdag kveld opplyste politiet at en person hadde blitt pågrepet på Romerike i en bil som de mener er involvert i saken.

De har også sikret spor som knytter vedkommende til hendelsen, sier politiet klokken 21.47.

Den pågrepne er ikke skadet og vil bli kjørt til sentralarresten i Oslo.

– Videre vil vi etter hvert også gjennomføre avhør av den siktede, fornærmede og andre vitner, opplyser politiet i en melding til pressen.

«Klappjakt»

Politiet omtaler selve hendelsen som en «klappjakt» etter gjerningsmenn, og bekrefter at de fremdeles ønsker å komme i kontakt med flere.

– Vi har pågrepet én. Om det er flere er vi usikre på. Nå har vi kontroll på fornærmede som er på sykehus, og en siktet i saken. Det er flere andre som vi ønsker å komme i kontakt med som vi leter etter, sier politiets innsatsleder Brian Skotnes til TV 2.

– Det er en person som vi vil karakterisere som kriminell, fortsetter han, og opplyser at mannen er «godt kjent» for politiet. Samtidig leter de etter flere personer, og har ikke kontroll på alle involverte enda.

Den skadde er innlagt med det politiet beskriver som «ikke livstruende skader». Også han er kjent for politiet.

– Vi vet at noen har tatt frem ett våpen og begynt å skyte på den fornærmede. Min oppfatning per nå er at det er kriminell som skyter mot kriminelle, sier Skotnes.

Tomhylser

Etter ankomst fant politiet flere tomhylser på området, som støtter meldingene om skyting.

– En person er på sykehus for behandling av skuddskader. Han fremstår ikke som alvorlig skadd, sier innsatslederen.

FUNN AV HYLSER: TV 2 reportere på stedet har observert funn av hylser. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Skotnes sier politiet jobber ut fra flere hypoteser.

– Vi har undersøkt en Tesla som stod i nærheten på p-plassen og vi tror at denne kan ha vært involvert i saken. Denne blir derfor tauet inn for ytterligere undersøkelser, skriver politiet i en oppdatering klokken 21.34.

TAUES BORT: Politiet har valgt å taue bort en mørk Tesla med punkterte dekk, som var parkert på området, men det er uklart om bilen er involvert i hendelsen. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2.

I kontakt med flere vitner

Skotnes sier politiet bruker vitneopplysninger for å avdekke eventuelle gjerningspersoner, men legger vekt på at etterforskningen fremdeles er i en innledende fase.

Til TV 2 sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand at politiet jakter to biler etter den angivelige hendelsen.

– Vi har opplysninger om at det har vært avfyrt flere skudd på denne parkeringsplassen, sier Hekkelstrand og legger til at politiet er i kontakt med flere vitner som har ringt nødtelefonen.

Ingen av melderne skal ha vært direkte involvert i hendelsen.

Hendelsen skal ha skjedd utenfor Ikea på Furuset, i nærheten av en fotballbane som ligger ved den store møbelbutikken.

Innsatslederen utelukker ikke at hendelsen kan settes i sammenheng med andre saker.

I november ble en mann funnet skutt og alvorlig skadet like utenfor inngangspartiet til Ikea på Furuset. Mannen, som var i 20-årene, ble skutt ved Furuset kirke, men hadde tatt seg i en taxi til møbelvarehuset. Mannen nektet å la seg avhøre.