Konfirmasjonssesongen er en hektisk tid for foreldre som skal ordne en perfekt dag til barn og slekt. Så ganger du det med fire. Slik var helgen til Silje Omgård, alenemor med firlinger.

Dagen før det braker løs. Silje Omgård er på telefonen, og nervene er til å ta og føle på.

Det er såvidt hun tør å spørre.

– Du tror du blir ferdig?

Fire konfirmanter, fire bunader. Det er under 24 timer til firlingene Ida, Sara, Nora og Isabelle skal stå konfirmasjon, og bunadene er enda ikke ferdige.

– Vi skal nok lande det, er svaret hun får fra telefonen.

Firlingemoren sukker et lettelsens sukk, men ansiktet avslører at hun ikke føler seg helt trygg på at alle de fire bunadene er klare til dagen etter.

HÅPEFULL: Silje har vanskelig for å tro at alle fire bunadene blir ferdige til dagen etter, og prøver å tenke på en plan B. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Men damen som syr bunadene forsikrer Silje om at siste søm på de fire matchende nasjonaldraktene snart er sydd.

Hun får ta det for god fisk. Alenemoren har ikke tid til å dvele ved tvilen.

Lista er nemlig lang: dekorasjon, servietter, bordplassering, og er alt i orden med mat og kaker?

– Så er det jo litt viktig at alle kommer på midten her, sier Silje og peker på langbordet.



Motgangen har overhodet ikke uteblitt. Lokalet hun opprinnelig hadde booket måtte kansellere. Bygget er nemlig revet.

Jentenes bunader, som nå står i fare for å ikke bli ferdige, ble egentlig bestilt for seks år siden, i 2017. Helseutfordringer hos syersken gjorde imidlertid at syingen ble utsatt på ubestemt tid.

Veggene skal prydes med bilder av de fire, som en gang var fire nesten identiske små jenter.

DEKORASJON: Bildet av Ida, Sara, Nora og Isabelle med både matchende antrekk og vogner henger i en stor variant på veggen. Fotografen er tidligere TV 2-journalist Steinar Figved. Foto: Kristian Myhre / TV 2

En dokumentert oppvekst

– Jeg husker det der. Da vi gikk med vognene, sier Isabelle.

Jentene kikker på bildet fra barndommen. De hadde ofte en kameralinse rettet mot seg de første årene.

– Hæ? Det gjør ikke jeg, sier Ida.

TV 2 har fulgt firlingene i snart femten år. Helt siden de lå på rekke og rad i en sykehusseng.

Livet til Silje, som alenemor til fire pluss en eldre sønn, har engasjert TV-tittere i hele landet.

HENDENE FULLE: Silje Omgård er godt vant med å måtte holde styr på svært mye på en gang. Foto: TV 2

Da firlingene nettopp var født stod første hinder for dør. Boligen som skulles bygges om til å passe den kraftig utvidede familien var på ingen måte ferdig.

Første skoledag var heller ikke uten komplikasjoner. Jentene fikk ikke begynne i samme klasse, noe som ville gjort hverdagen mye lettere for alenemoren.

Som aleneforsørger for fire nøyaktig like gamle jenter og en gutt, er en ting blitt klart og tydelig:

Silje står rakrygget i oppoverbakker, det er hun vant til.

HUMØRFYLT: Silje Omgård smiler og ler, selv om det er nok av nerver før de fire jentene hennes skal konfirmeres. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Konfirmasjon ganger fire

Så, både plutselig og lenge ventet, står lørdagen for dør.

Alle timene med forberedelser, opp- og nedturer og utallige ærend skal settes på prøve. Nå må skipet holde vann.

Vekkerklokkene ringer i huset på Bekkefaret i Stavanger.

Gudstjenestene er ikke før klokken 14, heldigvis. Middagen 16.

Silje og jentene var hos syersken og prøvde bunader kvelden før. Det så greit ut, men ferdige var de ikke.

Hun fikk beskjed om å låne en ekstra veske, og to sjal. Det var i hovedsak det som manglet.

I nødssituasjonen fikk hun låne gratis av den lokale bunadsbutikken Nordaker. Kunne det gå?

Eller kom firlingene til å bli stående uten de flotte nasjonaldraktene hun var lovet?

KLAR: En stivpyntet og designet kake, med noen flere navn enn normalt i en konfirmasjon. Foto: Privat

På hengende håret.

Under en time før jentene til Silje skal gå inn kirkedørene får hun grønt lys.

De kaster seg i bilen, mens klokka tikker. Sammen plukker de opp fire nasjonaldrakter, firlingene trer dem på seg i all hast, før bilen suser videre til kirken.

Familie og venner av de hvitkledde konfirmantene strømmer inn i den snart fullsatte kirka, og gudstjenesten går sin gang.

Silje og firerbanden kommer litt sent, men i tide til at både Ida, Nora, Sara og Isabelle får gått opp til alteret, én etter én.

Siljes kull utgjør faktisk en betydelig porsjon av konfirmantene presten ber for denne lørdagen.

I BUNAD: Firlingene i hver sin bunad på selveste konfirmasjonsdagen. Foto: Privat

– Da gjenstår det vel bare å si «velkommen til bords!»

Siljje smiler til gjestene som har samlet seg inne i festlokalet. Etter det opprinnelige stedet hun hadde booket måtte kansellere, har hun kastet seg rundt.

Monica Skuterud kom til unnsetning i siste liten. Hun er daglig leder for Patrioten bistro i Stavanger. Med et ekstra lokale og kjøkken til rådighet, fikk firlingene et pent dekket langbord i tide til den store dagen.

Og stemningen er det ingenting å ta på, den solfylte lørdagen.

– Det er en god dag, sier Nora i konfirmasjonen.

MOR OG DØTRE: På konfirmasjonsdagen strålte solen - og ikke minst Ida, Nora Isabelle og Sarah. Foto: Privat

– Og det er en stor dag, som kommer til å bety mye for oss, fortsetter hun.

Firlingene synes ikke å ha noe imot å dele dagen sammen med tre andre.

– Vi har det kjekt med hverandre, sier Ida.



– Ja, vi er på en måte en vennegjeng, legger Nora til.



Det kan SIlje bekrefte.

– Jeg er imponert av dem. De klarer å utfylle hverandre så utrolig godt. Det er som et puslespill, sier hun.



Dagen går mot kaker, og Silje kan endelig puste lettet ut og nyte det unike konfirmasjonsselskapet.

– I dag er jeg stolt av jentene, men det er jeg egentlig hver dag, smiler Silje.