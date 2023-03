Sveits' største UBS bekreftet søndag kveld at de kjøper den Credit Suisse, som er landets nest største.

Oppgjøret for UBS' kjøp av Credit Suisse gjøres i aksjer med en verdi på rundt 34 milliarder norske kroner, opplyser Credit Suisse.

Sveitsiske myndigheter opplyser på pressekonferansen at de stiller med en garanti på ni milliarder sveitsiske franc, cirka 105 milliarder norske kroner. Samtidig ønsker de overtakelsen velkommen.

Den sveitsiske finansministeren sier at et en eventuell konkurs hos Credit Suisse ville skapt «uopprettelige konsekvenser for de globale finansmarkedene».

BEKREFTET KJØP: Finansminister Karin Keller-Sutter og forbundspresident. Foto: Denis Balibouse / Reuters / NTB

– Stolte ikke på dem

Fondsforvalter Robert Næss i Nordea sier til TV 2 at Credit Suisse var nødt til å ta grep for å redde seg selv.

– Problemet deres var at det var usikkert hvor solide de var. Om de skulle hentet inn penger, måtte de gjort det med en rente på 10 prosent mer enn vanlig rente. Folk stolte ikke på dem, sier han.

– Myndighetene ble bekymret og tok kontakt med UBS.

Næss sier UBS er en mer solid bank, som betyr at større trygghet for de som har innskudd i banken.

– Pengene rømmer ikke ut, og det blir lettere å drive bankvirksomhet.

LAV TILLIT: Fondsforvalter Robert Næss i Nordea sier Credit Suisse hadde mistet mye tillit. Foto: Kåre Breivik / TV2

– En lettelse

Næss sier også at oppkjøpet kan ha en viss betydning for verdensøkonomien.

– Dersom sentralbanken ikke hadde handlet her, kunne det smittet. Man kunne tenkt at flere banker var utrygge, sier han.

– Og da kunne bankvesenet mistet tilliten, så det var viktig at man handlet raskt. Det er en lettelse for finansmarkedet, sier Næss

Samfunnsøkonom Knut Anton Mork ved NTNU mener vi ikke kan være sikre på at bankuroen ikke blir verre, men at han velger å være optimist.

Samfunnsøkonom Knut Anton Mork mener fortsatt bankuroen kan bli verre. Foto: Vidar Ruud

– For Norges del kommer det an på om det skaper en verdensomspennende tillitskrise i bankmarkedet. Da vil vi kunne se noe av det samme som i 2008, at alle bankene sitter på egne midler, sier Mork til NTB.

Oppkjøpet av Credit Suisse kom etter at banken havnet under sterkt press denne uka etter at bankkollapsene i USA førte til uro i markedet.

Brutalt

Selv om han tror oppkjøpet blir en lettelse for finansmarkedet, sier Næss at oppkjøpet er brutalt for aksjonærene i Credit Suisse. Han påpeker at kursen for Credit Suisse var vesentlig høyere enn de 34 milliardene banken nå blir kjøpt opp for.

Nettopp det gjør at Næss ikke er redd for at oppkjøpet, som er støttet av myndighetene, kan føre til at bankene tar større risikoer fremover.

– Det som skjer her, er at de som eier banker mister mye verdier. Som investor i banken vil man fortsatt være opptatt av lav risiko, sier han.