En hardt skadet etter ulykke i Oslofjordtunnelen – barn involvert

Nødetatene rykket ut til en front mot front-kollisjon i Oslofjordtunnelen rundt klokken 19.30.

– En person er kritisk skadet, to alvorlig skadet og tre er lettere skadet, sier politiets operasjonsleder Finn Håvard Aas til TV 2 rundt klokken 21 40.

Det er barn involvert i ulykken, og de er blant dem som er lettere skadet.

Det ble meldt at personen som satt alene i den ene bilen var fastklemt.

Personen skal nå være frigjort og fraktet til Ullevål sykehus, opplyser politiets operasjonsleder Finn Håvard Aas til TV 2 rundt 21.40.

Det samme er de fem andre som også var involvert i ulykken.

NTB meldte tidligere at det var snakk om to personer som var kritisk skadet, men politiet opplyser til TV 2 at det kun er snakk om en som er kritisk skadet, og to som er alvorlig skadet.

Mandag kan politiet fortelle at tilstanden har bedret seg for den som var kritisk skadet.

– Den som ble betegnet som kritisk skadet i går, er nå betegnet som hardt, men ikke kritisk skadet, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til TV 2.

Flere vitner til ulykken

Politiets innsatsleder Arvid Hermansen opplyser at ulykken skjedde et par kilometer inn i tunnelen fra Drøbak-siden.

– Årsaken er foreløpig ukjent, men det er flere som har sett ulykken. Vi jobber med vitneavhør. I tillegg har vi gode videobilder av hendelsen, sier Hermansen til NTB.

STENGT: Tunnelen blir trolig stengt en god stund. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Oslofjordtunnelen har vært stengt i begge retninger som følge av ulykken, men er nå åpnet igjen.