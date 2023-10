En fjerde mann pågrepet etter Jonas-drapet

Ifølge TV 2s opplysninger er det snakk om en 32 år gammel mann som nå er pågrepet etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30).

– Pågripelsen fant sted uten dramatikk ved en bensinstasjon i Noresund lørdag kveld, skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding søndag morgen.

Politiets hovedteori skal være at han har stått for planleggingen av drapet, ifølge opplysninger til NRK, som først meldte om pågripelsen.

Ifølge kanalen ble mannen pågrepet i en planlagt aksjon, etter lang tids spaning.

DREPT: Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død i en bil i Nes i Ådal i august. Foto: Privat

– Krevende og vondt



– Vi er glade for at politiet har stort fokus på saken og har pågrepet enda en person, sier Ivar Borgen, stefar til Henriksen.

Han er imidlertid klar på at det er vondt for familien hver gang det skjer en utvikling.

– Det er krevende og vondt for familien når det skjer slike pågripelser. Alt kommer opp igjen, sier Borgen.

– Det ryktes at dette kan være en hovedmann. Hva mener du om det?

– Det ønsker vi ikke å kommentere, sier Borgen.

Ivar Borgen, stefar og talsperson for familien til drepte Jonas Aarseth Henriksen. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Trafikken stoppet



Ringerikes blad har snakket med vitner til pågripelsen lørdag kveld.

– Trafikken stoppet helt, og det så ut som den sivile bilen var plassert i veien og hadde krasjet med en annen bil. Deretter så vi uniformert politi gå til bilen de hadde stoppet og satte håndjern på sjåføren, forteller de til avisen.



Mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, er på vei for å møte sin klient. Han har foreløpig ingen kommentar, sier han til TV 2.

Foto: TV 2-tipser

Tidligere straffedømt

32-åringen er tidligere dømt for flere tilfeller av vold, ulovlig bruk og besittelse av legemidler og narkotika.

I 2019 ble han dømt for grov kroppsskade mot en kvinne.

Fra før er tre andre menn pågrepet og siktet i saken. Alle tre nekter straffskyld.

To av dem har kjent hverandre i flere år, og ble i 2019 dømt i samme sak etter at de stjal om lag 20 våpen fra våpenskapet til en eldre mann fra Trysil.

Den tredje mannen er domfelt fire ganger tidligere. Han ble pågrepet under et avhør på mandag, og hadde fram til da status som vitne.

TV 2 er kjent med at siktede har vært på politiets radar over tid.

Tidligere denne uken skrev TV 2 at politiet mistenkte flere personer for å ha en rolle i drapet. En av disse er 32-åringen som lørdag ble pågrepet av politiet.

Skutt og drept

Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept i bilen sin, som sto parkert ved en hytte i Nes i Ådal, 17. august.

Politiet mener å ha avklart at det ikke var et reelt arbeidsoppdrag Henriksen var på ved hytta han ble funnet drept, men at han ble lurt opp dit.

De har ikke uttalt seg om hva de mener er motivet for drapet.

Avdøde Henriksen drev eget firma og hadde over 50.000 følgere på TikTok og har gjentatte ganger fortalt på sosiale medier at han har blitt utsatt for hærverk, brannstiftelse, vold og overfall, og at dette har pågått siden sommeren 2021.