Én drept og to alvorlig skadet

BEVÆPNET: Finsk politi rykket bevæpnet ut til en skoleskyting i Finland tirsdag morgen. Foto: Markku Ulander/Lehtikuva via AP/NTB.

En 12-åring er pågrepet av finsk politi, mistenkt for å stå bak skytehendelsen på en barneskole i Finland. – Sjokkerende, sier biskop.

Finsk politi bevæpnet seg og rykket ut til Viertola skole i byen Vantaa etter meldinger om en skytehendelse tirsdag formiddag.

Tre 12 år gamle personer ble skadet i hendelsen og en mistenkt gjerningsperson ble pågrepet kort tid etterpå.

På en pressekonferanse like etter klokken 12.00 norsk tid, opplyser det finske politiet at én av 12-åringene mistet livet, mens de to andre betegnes som alvorlig skadet.

– Vår oppfattelse er at offeret døde momentant, sier politiet.

Alle er finske statsborgere og pårørende er varslet.

Hadde med skytevåpen

Det er ikke kjent hva som kan ha vært motivet bak skytingen.



Politiet har pågrepet en mistenkt gjerningsmann på 12 år, som vil overleveres til barnevernet på grunn av personens unge alder.

– Politiet pågrep den antatte gjerningsmannen i Helsingfors. Arrestasjonen gikk rolig for seg. Den antatte gjerningsmannen hadde med seg skytevåpen, skriver politiet i en pressemelding.

Våpenet som 12-åringen hadde på seg, skal ha tilhørt en person i nær familie, opplyser politiet.

FLERE ENHETER: Finsk politi har rykket ut med flere enheter etter skoleskytingen. Foto: Markku Ulander

Videre opplyser politiet at pågripelsen gikk fredelig for seg, og at den mistenkte har erkjent handlingen i det foreløpige avhøret.

Hørte skudd og skrik



Politiet har bekreftet at en skyting har funnet sted, og sier i pressemeldingen at flere personer skal være skadet og at en 12 år gammel mistenkt gjerningsmann har blitt pågrepet.

Den mistenke skal ha blitt pågrepet i nærheten av skolen, ifølge Iltalehti.

Politiet opplyste først at alle de involverte var 13 år, men dette ble rettet til 12 år i en oppdatering.



Øyenvitner forteller til den finske avisen Helsingin Sanomat at to ambulanser og politibiler skal ha forlatt området rundt klokken 10 lokal tid.

Et annet øyevitne forteller til Iltalehti at det skal ha blitt hørt skudd i området rundt klokken 9 lokal tid, etterfulgt av skrik og barn som løp over området.

PÅGREPET: Politiet bekrefter at en 13-åring er pågrepet og mistenkt for å stå bak skoleskytingen. Foto: Markku Ulander

Har satt krisestab

Det skal være rundt 800 elever og 90 ansatte tilknyttet den finske barneskolen.

Politiet ba alle i nærheten om å holde seg innendørs og borte fra området.

– Ikke åpne døren for fremmede, heter det i en uttalelse.

Rektoren på skolen, Sari Laasila, bekrefter overfor Ilta Sanomat at flere søkte ly inne på skolen og at de avventet videre instruksjoner fra politiet.

Statsminister i Finland, Petteri Orpo, er rystet over hendelsen.

– Mine tanker går til ofrene, deres kjære og de andre elevene og ansatte ved Viertola skole. Vi følger situasjonen nøye og venter på oppdatert informasjon fra myndighetene, skriver han på X.

Det er satt krisestab og biskopen i Helsingfors, Teemu Laajasalo, omtaler hendelsen som sjokkerende.

Vanda er Finlands fjerde største by med rundt 200.000 innbyggere, og ligger rundt 20 kilometer nord for Helsingfors.