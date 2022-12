Én død etter alvorlig bussulykke

Én person er bekreftet omkommet etter at to busser har frontkollidert på Fredrikstad bru.

OMKOMMET: En person er bekreftet omkommet i en frontkollisjon mellom to busser på Fredrikstad bru. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Onsdag klokken 09.12 fikk politiet melding om to busser som har frontkollidert på Fredrikstadbroen.

Operasjonsleder Joakim Ormaasen bekrefter til at en person er bekreftet omkommet. Pårørende er varslet.



OMKOMMET: Én person er bekreftet omkommet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Til TV 2 opplyser politiet at totalt fire personer er involvert, to sjåfører og to passasjerer.

– Så er det én som er alvorlig skadet og tatt til sykehus, og én bekreftet omkommet på stedet. De to andre har mindre eller ingen skader.



Fraktet til sykehus

Ulykken har ført til store materielle skader på stedet. Operasjonslederen opplyser at det er iverksatt etterforskning. Både vitner og de som er involvert avhøres.

– Vi har ikke fått tilbakemelding om at det skal være glatt på stedet og det er for tidlig å si noe om årsaken.

Han sier alle er ute av bussene og de skadde er fraktet til sykehuset. Alderen på de involverte er ikke kjent.

Det er store materielle skader på som følge av ulykken.

POLITI: Nødetatene er på stedet og politiet har iverksatt etterforskning. Foto: Christoffer Andersen/NTB

– Alvorlig ulykke

Operasjonslederen sa tidligere at alle nødetatene er på stedet, og jobbet med å få oversikt over om det også er personer med lettere skader på stedet.

– Det er en alvorlig ulykke, to busser front mot front. Vi jobber med førstehjelp og frigjøring, sa vaktleder Roger Andersen ved 110-sentralen til TV 2.

Redningshelikopter er også på stedet. Vegtrafikksentralen melder at veien er stengt i begge retninger etter ulykken.

Fredrikstad bru er en del av riksvei 110 og forbinder Fredrikstad sentrum med Gamlebyen.

– Veien vil være stengt en god stund fremover, skriver politiet på Twitter klokken 10.40.

Saken oppdateres fortløpende!