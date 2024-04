Én alvorlig skadet: – Sannsynligvis skjedd inne i en taxi

POLITITAPE: Politiet sperrer av to taxier innenfor et avsperret område på drosjeholdeplassen ved Oslo S. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

Det pågår et aktivt søk etter flere gjerningspersoner, etter en knivstikking på Oslo S.

Politiet har rykket ut til Oslo Sentralstasjon søndag kveld, hvor det har vært en knivstikking.

– Vi fikk melding om at en ung gutt var knivstukket ved taxiholdeplassen på Oslo S. Han er kjørt til sykehus og er alvorlig skadet, men ikke kritisk, sier innsatsleder Anders Lønning til TV 2 på stedet.

Gutten har blitt stukket flere ganger, ifølge innsatslederen. Mannen er ikke livstruende skadet.

BLODIG BROSTEIN: Politiet sier det skaper frykt at en knivstikking skjer på et så offentlig sted. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

Han sier de leter etter flere gjerningspersoner i et aktivt søk søndag kveld:

– Vi har kontroll på en person som vi knytter til hendelsen, og jakter nå flere navngitte personer, sier Rønning. Det er en relasjon mellom den skadde og personene politiet nå leter etter.

– Har knivstikkingen skjedd utendørs eller inne i en drosje?

– Slik vi ser det nå, har gjerningspersonene kommet til stedet til fots, også har de oppsøkt fornærmede. Hendelsen har mest sannsynlig skjedd inne i en taxi, så har man splittet opp og løpt i ukjente retninger.

Det er snakk om unge gutter, sier Rønning videre.

ETTERFORSKER: Politiet er på stedet med store ressurser søndag kveld. Foto: Håkon Kvam Lyngstad / TV 2

– Majoriteten er trolig rundt 17 år gamle, sier han.

– Skaper en frykt

Politiet ser alvorlig på at hendelsen har skjedd på et så offentlig sted som dette.

– Det skaper en frykt for de som har observert dette, når det skjer på et sted som dette. Det er synlig blod på stedet, og vi jobber med en skadet person her, sier Rønning.



– Det er skjerpende at det er unge gutter, og at det skjer i et så beferdet og befolket område, midt å lyse dagen.

AHØR: Vitner på stedet svarte på spørsmål fra politiet, både på fortauet og inne i drosjebilene. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

Nå samler politiet inn videomateriale på stedet. Rønning poengterer at det er mange overvåkningskameraer i området rundt Oslo sentralstasjon.

– Både fluktruter og åstedet er godt overvåket. Vi innhenter de videoene vi kan skaffe, sier Rønning. Den ene personen som er anholdt, har de tatt kontroll på nettopp på bakgrunn av videomateriale.

Ber vitner ta kontakt

– Vi søker etter flere gjerningspersoner. Vi tror det er en relasjon mellom de involverte, sier operasjonsleder i politiet, Sven Martin Ege, til TV 2.

Han sier det kan ha vært mange vitner til hendelsen, og ber de ta kontakt med politiet dersom de har relevante opplysninger. Politiet har sperret av deler av taxiholdeplassen.

Ege sier politiet går i gang med tekniske og taktiske undersøkelser. TV 2s reporter på stedet forteller at politiet avhører flere personer.

TRAVELT ÅSTED: Oslo Sentralstasjon er befolket på nært sagt alle tider av døgnet. Foto: Håkon Kvam Lyngstad / TV 2

– Fornærmede er våken og snakker med politiet. Vi er på stedet med flere patruljer og søker etter gjerningspersoner, skriver politiet på X.