Elg på hjul førte til politiutrykning

Fredag formiddag rykket politiet ut til en melding om en elg ved Kulturkirken Jakob i Oslo.

Da de kom frem, viste det seg at det hele dreide seg om en utstoppet elg på hjul.

Radiostyrt elg

Produksjonsleder Ane Furulund i The Oslo Company sier til TV 2 at elgen er en rekvisitt for den svenske gruppen Hooja, som skal opptre på scenen under «Gullfisken» lørdag.

Mens produksjonen skulle ordne med en ramp, var elgen utenfor kirken. Ikke lenge etter sto plutselig politiet på utsiden av Jakobskirken.

Først skjønte de ikke hvorfor politiet var der, men så fikk de vite det:

– Noen har ringt og tipset politiet om at det går en elg løs i Oslo, sier Hooja og DJ Mårdhund fra Sverige til TV 2.

– Jeg vet ikke om de skjønte at den faktisk kjører på hjul.

PÅ HJUL: Rekvisittelgen til Hooja og DJ Mårdhund går på hjul og er radiostyrt. Foto: Privat

De svenske artistene, som skjuler identiteten sin bak luer og solbriller, forteller at elgen heter «Bjørn» og er radiostyrt.

Ifølge artistene er det en ekte elg, men den er utstoppet.

Ser frem til å opptre

Før Hooja visste hvorfor politiet hadde dukket opp, trodde de at de kanskje ikke fikk ha elgen der – men det fikk de.

– Vi er glade for at vi har fått den innenfor dørene nå, sier de.

Furulund tror politiet dukket opp etter tipset, ettersom det ikke er lenge siden det var en elg i byen, nærmere bestemt på Sandaker.

Hun forteller også at politiet fikk muligheten til å komme inn og se at det ikke var en ekte elg der, men politiet stolte på det.

Hooja og DJ Mårdhund er kjente artister fra Sverige som står bak låter som blant annet «Banan Melon Kiwi & Citron», «Kommer du ihåg?» og «Mer og mer».

Nå ser de frem til å opptre med «Bjørn» på scenen under «Gullfisken» og ikke minst få oppleve Oslo.