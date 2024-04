Eleanor Coppola er død

DØDE: Eleanor Coppola døde bare en måned før premieren på ektemannens nye storfilm i Cannes. Hun etterlot seg et manus til en selvbiografi, der hun skriver om hvor utrolig og utventet og fantastisk livet hennes har vært. Foto: Chris Martinez / NTB

«Et uventet liv forbi mine villeste fantasier», skrev hun om sitt eget liv i et manus hun enda ikke har publisert.

Eleanor «Ellie» Jessie Coppola er død, 87 år gammel. Gift med en stor filmskaper, med to barn som har blitt store filmskapere, og i en alder av 80 ble hun filmskaper selv også.

På vei til Cannes

Nyheten kom like etter at det ble kjent at ektemannen og stjerneregissør Francis Ford Coppola satte kursen mot Frankrike med storfilmen «Megalopolis», som han har arbeidet med i 40 år og finansiert selv.

Eleanor og Francis Ford Coppola har vært gift siden 1963 og fikk tre barn.

Hun døde fredag med familien rundt seg hjemme i Rutherford i California, opplyser familien i en uttalelse. Det er ikke oppgitt noen dødsårsak.



Familieliv på filmsettet

Eleanor Coppola ble kjent for filmpublikum verden over blant annet gjennom sitt arbeid med å dokumentere hvordan de ikoniske Coppola-filmene ble til. Blant filmene hun har dokumentert er «Apokaplypse nå».

– Jeg måtte bare finne på noe å gjøre, for vi var der ute så lenge, sa Eleanor til CNN.

Filmen dokumenterer det kaotiske livet på filmsettet, og hvordan det var å være gift med en Francis Ford Coppola. Hun har vært med hele veien, gjennom Coppolas suksess med gudfaren-filmene, hun så på at barna ble filmskapere, og til slutt ble hun regissør selv også.

Men det var ikke bare lett å være gift med Francis Ford Coppola.

I den første selvbiografien forteller hun åpent om utroskapen til ektemannen.

– Det er en del av meg som har ventet på at Francis skal forlate meg, eller dø, så jeg kan få livet slik jeg vil ha det, skrev hun i boken.

DATTER: Stjerneregissør Sofia Coppola da hun i 2023 dedikerte filmen «Priscilla» til moren Eleanor. Foto: Willy Sanjuan / AP / NTB

For det må ha vært mange oppturer. Paret holdt sammen gjennom hele livet, gjennom opp-og-nedturer.

Mistet sin eldste sønn

Hun levde hele livet sitt på et filmsett, og på mange måter var det nesten som en film. Eleanor vokste opp i Orange County i California. Hun møtte Francis da hun var med i teamet bak regidebuten hans «Dementia 13». Etter at de hadde vært kjærester i bare noen måneder ble hun gravid, og de giftet seg i Las Vegas i Februar 1963.

De tre barna Gian-Carlo, Roman og Sofia ble også en del av farens filmer, og alle er oppvokst på filmsettet. Alle tre har fortsatt arbeidet med film.

SØNN: Roman Coppola er produsent og regissør Foto: Rich Fury / AP NTB

Gian-Carlo er synlig i bakgrunnen på flere av farens filmer, og etter hvert fikk han jobbe bak kamera. Mens Sofia og Roman Coppola er kjente navn for de fleste filminteresserte, var det slutt for Gian-Carlo allerede da han var 22 år gammel. Han døde i en båtulykke i 1986. Båtføreren ble senere straffet for uaktsomhet.

Roman regisserte flere filmer, og Sofia ble en av de mest kritikerroste filmskaperne i sin generasjon, blant annet for filmen «Lost in Translation».

ELEANOR: Coppola-familien har delt portrettbildet av Eleanor Coppola i forbindelse med hennes død. Foto: Chad Keig

– Forbi mine villeste fantasier

I 2016, 80 år gammel, debuterte Eleanor som regissør med filmen «Paris Can Wait», en romantisk komedie som ble fulgt opp av enda en film i 2020. «Love is love is love».

Sofia Coppolas film «Priscilla» fra 2023 er dedikert til moren Eleanor.

Eleanor fullførte ifølge familien nylig en selvbiografisk bok, den tredje hun har skrevet. I manuset som enda ikke er publisert skrev hun:

– Jeg setter pris på hvor uventet livet har strukket og dratt i meg på så mange utrolige måter, og har tatt meg med i et mangfold av retninger forbi mine villeste fantasier.