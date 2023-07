Ektemann siktet for drapet på May Irene Eliassen (73)

DREPT: Det var 73 år gamle May Irene Eliassen som ble funnet død i Ørland i juni. Foto: Privat

Politiet mener den drapssiktede ektemannen forsøkte å forgifte May Irene Eliassen i februar. Da det ikke lyktes, skal han ha forsøkt igjen.

Den 30. juni 2023 fikk politiet i Trøndelag melding om et mistenkelig dødsfall i Ørland kommune. Få dager senere ble ektemannen pågrepet og siktet for drapet på 73 år gamle May Irene Eliassen.

Ane Vangsvik Flo, kommunikasjonsdirektør i Trøndelag politidistrikt, bekrefter at navn og bilde gis ut i samråd med pårørende.



Den drapssiktede mannen har siden vært varetektsfengslet, og erkjenner ikke straffskyld.



Utvider siktelsen

Den siktede vil fremstilles for fengsling på nytt torsdag 20. juli, og politiet ber da om fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud grunnet fare for bevisforspillelse. Samtidig

– Siktelsen er nå utvidet til også å gjelde forsøk på drap ved forgiftning i forbindelse med at avdøde ble innlagt med forgiftning i februar i år, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret ved Trøndelag politidistrikt.

DRAPSETTERFORSKNING: Påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt ber om tips i saken hvor en mann er siktet for å ha drept sin kone. Foto: Joakim Halvorsen/NTB

Han opplyser at kvinnen den gang overlevde forgiftningen, fordi hun fikk medisinsk behandling ved St. Olavs hospital.

– Han erkjenner ingen straffskyld, verken for det han er siktet for tidligere eller tilleggspunktet som nå er kommet, sier forsvarer Jon Reidar Aae til TV 2.



Sterkt smertestillende preparat

– Det er samme stoff som er påvist i avdødes kropp ved begge anledninger, sier politiadvokat Aftret.

Politiet mener dødsårsaken skyldes forgiftning med et sterkt smertestillende preparat som ofte benyttes i medisinsk behandling.

– Per nå er det sentrale fokuset i etterforskingen å avklare hvordan avdøde har fått i seg dette stoffet, fordi man basert på de opplysningene som til nå er innhentet i saken ikke har funnet noe klart svar på det spørsmålet. Herunder er det også sentralt å avklare når og hvordan dette stoffet ble anskaffet, sier politiadvokat Aftret.

Ber om tips

Politiet ber nå om tips fra personer som har kjennskap til når og hvordan stoffet ble anskaffet. I håp om å få flere tips velger politiet å offentliggjøre navnet til May Irene Eliassen.

– Det er av interesse å avklare om siktede eller fornærmede har tatt kontakt med personer med forespørsel om å få informasjon om sterke smertestillende medikamenter eller spørsmål om anskaffelse av sterke smertestillende medikamenter på noe tidspunkt, skriver politiet, som kan nås på 73489400.