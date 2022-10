Eksplosjoner i flere ukrainske byer – strømbrudd i Kyiv

Minst fem eksplosjoner skal ha rammet områder sentralt i Ukrainas hovedstad Kyiv mandag morgen.

Nyhetsbyrået AFPs journalister melder at eksplosjonene skjede kom mellom klokken 8 og 8.20 lokal tid. Mens nyhetsbyrået Reuters skriver at vitner forteller om minst ti eksplosjoner.

Det blir også meldt at luftvernsystemet har tatt ut noen av angrepene, men ifølge Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko har angrepet også ført utfordringer i hovedstaden.

– Et område i Kyiv er uten elektrisitet, og enkelte områder er uten vann etter de russiske angrepene, skriver han på Telegram.

Han sier også at rundt 350.000 leiligheter er påvirket av det han sier er Russlands angrep på strømnettet.

Også mobilnettet skal være nede i deler av byen, ifølge Reuters.

De russiske angrepene skjer bare dager etter at Russland anklaget Ukraina for droneangrep mot den russiske Svartehavsflåten, som de sier Ukraina sto bak ved hjelp av britisk ekspertise.

Flere kornskip skal ha forlatt landet

Kort tid etter droneangrepet terminerte Russland Svartehavsavtalen som sikret trygt leie for korneksporten ut av Ukraina.

Men mandag morgen skal tolv kornskip likevel forlatt ukrainske havner, melder Reuters som siterer den ukrainske infrastrkturministeren.

I etterkant av at Russland trakk seg fra kornavtalen, gikk EUs utenrikssjef hardt ut mot landet.

– Russlands beslutning om å trekke seg fra Svartehavsavtalen, setter den viktigste eksportruten for sårt tiltrengt korn og gjødsel i fare, korn og gjødsel som trengs for å håndtere den globale matkrisen utløst av Russlands krig mot Ukraina, skrev han.

I byen storbyen Kharkiv, nord i landet, melder ordfører Ihor Terekhov om angrep mot kritisk infrastruktur. Det er også meldt om eksplosjoner i byene Zaporizjzja og Tsjerkasy.Luftvernsirener skal også ha gått i flere andre byer, deriblant i den viktige havnebyen Odesa sør i Ukraina.

– Russiske terrorister har igjen gått til massivt angrep mot elektrisitetsinstallasjoner i en rekke ukrainske regioner, sier Kyrylo Tymosjenko, nestsjef for president Volodymyr Zelenskyjs kontor.

Financial Times-journalist Christopher Miller, som er i Kyiv, skriver på Twitter at Kyivs innbyggere blir informert om at det er store sjanser for russiske luftangrep, og at de blir bedt om å søke dekning.

Russland har hyppigere gjennomført luftangrep mot Ukraina etter eksplosjonen på Krimbrua i oktober.

– Russiske tapere fortsetter krigen mot sivile fasiliteter, skriver Andrij Jermak, stabssjefen til president Volodymyr Zelenskyj, på Telegram.