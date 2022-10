Eksplosjoner i flere byer: Ukraina rystes av angrep

RAKETTRESTER: Deler av et missil som slo ned i en park i sentrum av Kyiv mandag morgen. Foto: VALENTYN OGIRENKO/Reuters Les mer

FLERE OFRE: Flere er døde etter et rakettangrep i Kyiv mandag. Foto: Efrem Lukatsky/AP Photo

Nyhetsbyrået Reuters melder mandag morgen om flere eksplosjoner i Kyiv. De ser mørk røyk stige fra flere bygninger i sentrum av den ukrainske hovedstaden.

Det er snakk om minst åtte døde og 24 skadde, melder ukrainske myndigheter ifølge AP. Like etter klokken 09.00 melder nyhetsbyrået om nye eksplosjoner.

Hele 75 russiske raketter er fyrt av mot ukrainske byer mandag, hevder den ukrainske forsvarssjefen på Twitter. Han hevder 41 av disse ble skutt ned.

– De har valgt et slikt tidspunkt og slike steder spesifikt for å gjøre så stor skade som mulig, mener president Volodymyr Zelenskyj om de russiske angrepene, som skjedde midt under morgenrushet mandag.

Bilder fra Kyiv viser brutale scener: En død mann ligger i et forgjengerfelt, mens biler rundt ham står i brann. En eldre kvinne med blodige klær får hodet bandasjert. En ung mann løper fra flammene for å søke dekning.

Angrepene kommer morgenen etter at Russlands president Vladimir Putin omtalte eksplosjonen på Kertsj-broen mellom Krim-halvøyen og Russland som en terroraksjon.

– De forsøker å utslette oss fra jordens overflate, sier president Zelenskyj på Telegram, og fortsetter:

– Vær så snill, ikke forlat bomberommene. Ta vare på dere selv og deres kjære. La oss holde ut og være sterke. Zelenskyj mener de også forsøkte å ramme landets kraftberedskap.

En rekke byer rammet

I tillegg til meldinger om eksplosjoner i Kyiv, har det også kommet meldinger om flere store eksplosjoner i en rekke andre byer: Lviv, Khemelnyskyj, Ternopil og Zjytomyr.

Også i Dnipro midt i landet, Ukrainas fjerde største by, er det meldt om flere rakettangrep. En norsk fremmedkriger TV 2 har snakket med befinner seg der.

– Et av missilene slo inn i en bygning rett over gaten der vi er i Dnipro. Jeg og en annen fremmedkriger var de eneste soldatene som var der da det smalt, sier fremmedkrigeren.

Han ønsker ikke å stå frem med navn, men TV 2 kjenner hans identitet og at han.

I UKRAINA: Den norske fremmedkrigeren befinner seg for øyeblikket i Dnipro. Foto: Privat

– Jeg løp inn i den ødelagte bygningen og fikk hentet ut to eldre kvinner. Det var mange eksplosjoner en periode men nå har det roet seg noe. Vi er på vakt og nå har vi fått beskjed om at vi skal ut på nytt oppdag, sier den norske fremmedkrigeren til TV 2 mandag formiddag.

– Er du redd?

– Nei, ikke redd. Men vi er på vakt. Det er mulig at det er adrenalinet og overlevelsesinstinktet som slår inn. Det er rimelig vilt her nå, svarer han.

Fremmedkrigeren må brått avbryte samtalen, da han mottar nye ordrer på engelsk fra en stemme i bakgrunnen.

– Putin er en terrorist

– Det er ødeleggelser og folk som er blitt ofre. Fienden vil bli straffet for smerten og døden de har bragt over vårt land. Vi vil få vår hevn, skriver det ukrainske forsvarsdepartementet etter angrepene.

Mandagens angrep er første gang Kyiv er blitt rammet siden 26. juni i år. Ukrainas regjering bekrefter til AFP at «mange ukrainske byer» over hele landet er rammet.

– Putin er en terrorist som snakker med raketter, sier den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba etter angrepene.

På sin Telegram-kanal bekrefter Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko flere rakettangrep mot hovedstaden:

– Alle nødetater følger opp. Flere detaljer kommer, skriver han. Til Reuters sier han klokken 09.15 at angrepene har rammet det han kaller kritisk infrastruktur.

Søkte dekning på direkten

Videoer i sosiale medier viser mandag morgen mye røyk over Kyiv, luftvernssirener som uler og ulmende krater i en utbombet park. BBC-journalist Hugo Bachega rapporterte direkte fra byen da angrepet rammet, og løpte i dekning:

BBC opplyser at de har fått kontakt med Bachega igjen.

– Russland har blitt ydmyket av mange nederlag på slagmarken. Jeg tror de forsøker å vise at de fremdeles evner å gjøre massive angrep, særlig mot hovedstaden Kyiv, sier Bachega på BBCs bulletinsending etter angrepene.

– De angriper hjertet av landet. Det er et tydelig budskap fra russerne om at ingen steder i landet er trygt, mener han.