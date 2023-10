Eksplosjoner høres i Tel Aviv - Israel avviser at flyplassen er angrepet

Flyalarmen gikk to ganger på kort tid i Israels hovedstad Tel Aviv tirsdag og man kunne høre kraftige drønn.

TV 2s team i hovedstaden trodde først at det var snakk om luftvernet, men har senere fått opplyst at det blant annet smalt i byen Rishon Letzion sør for Tel Aviv.

Hamas skriver på Telegram at de «bomber flyplassen Ben Gurion med missiler», og at de gjør det som svar på målrettede angrep mot sivile.

Nekter angrep

Talsperson for flyplassen nekter for at den er angrepet med raketter, og sier at den fortsatt er operativ, melder Reuters.



Hamas skriver også at de har sendt raketter mot Tel Aviv. Senere har de publisert en video som skal vise skader etter et rakettangrep mot Rishon Lezion sør for hovedstaden.

ASHKELON: Et leilighetsbygg ble skadd i et rakettangrep fra Gaza i den israelska byen Ashkelon mandag. Nå varsler Hamas nye angrep mot byen. Foto: Erik Marmor/AP/NTB

Tidsfrist

Hamas sine væpnede styrker varsler nye angrep mot byen Ashkelon tirsdag ettermiddag.

I et Telegram-innlegg gir de byens innbyggere en tidsfrist på å forlate byen, og sier angrepene vil begynne klokken 18 norsk tid.

– Som svar på fiendens forbrytelser ved å fordrive folket vårt og tvinge dem til å flykte fra hjemmene sine langs Gazastripen, gir vi innbyggerne i den okkuperte byen Ashkelon en frist til å reise før klokken 17 i ettermiddag, skriver talsperson Abu Obeida i et innlegg på Hamas sin Telegram-konto.