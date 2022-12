Eksplosjon på russisk gassrørledning til Europa

Det meldes om en kraftig eksplosjon på gassrørledningen Urengoy-Pomary-Uzhgorod, også kjent som Den transsibirske gassrørledningen.

Det melder statlige russiske medier tirsdag. Ifølge Interfax fikk nødetatene meldinger klokken 12.40 norsk tid.

Tre personer skal være drept og én skadet i eksplosjonen, skriver det statlige nyhetsbyrået Ria, som siterer lokale myndigheter.

Eksplosjonen skal ha skjedd i republikken Tsjuvasjia i Russland. Støyen fra den brennende gassen kunne høres på milevis avstand, skriver RBC.

Videoer av flammeinfernoet deles på sosiale medier, blant andre av statskontrollerte russiske medier.

Den Gazprom-opererte rørledningen frakter gass fra Vest-Sibir til Europa gjennom Ukraina. Ledningen ble bygget på 1980-tallet og utgjør en betydelig andel av gasstilføreselen fra Russland til Europa.

Gazprom sa tidligere tirsdag at de forventer å pumpe 43 millioner kubikkmeter gass til Europa via Sudzha i løpet av de neste 24 timene, et volum på linje med de siste dagene.

Klokken 15.09 norsk tid skriver nyhetsbyrået Reuters at gasstilførselen pågår for fullt igjen etter eksplosjonen, og siterer en lokalavdeling fra Gazprom.

Omstendighetene er uklare, men det skal ha blitt utført arbeid på ledningen like før eksplosjonen. Nyhetsbyrået Ria skriver at en underjordisk lekkasje førte til brann.

Russiske myndigheter har opprettet en straffesak for brudd på sikkerhetsreglementene etter hendelsen, skriver Ria.