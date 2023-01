Eksplosjon i gassrørledning i Litauen: – Kan ikke si om det er sabotasje

Det har vært en eksplosjon i en gassrørledning som går mellom Litauen og Latvia, opplyser den litauiske operatøren Amber Grid, melder Reuters.

Eksplosjonen har skjedd i byen Valakelie klokken 17.57 norsk tid, skriver Litauens største avis Lietuvos Rytas. Det er ikke meldt om skadde, men 250 innbyggere evakueres.

Laura Šebekienė i Amber Grid sier til TV 2 at det er rolig på stedet og at ingen personer var i det aktuelle området da det eksploderte.

– Jeg kan ikke si noe om hendelsen fordi saken er under etterforskning av politiet. Jeg kan derfor ikke si om vi mistenker sabotasje eller ikke. Men alle er trygge og ingen er skadet, forteller hun.

– Tar for seg alle muligheter

Flammene stod 50 meter opp i lufta, ifølge avisa.

Da TV 2 snakket med Šebekienė hadde brannvesenet meldt kontroll på brannen. Rundt klokken 20:00 er brannen meldt slukket.

BRANN: Slik så det ut på stedet etter eksplosjonen Foto: Litauiske myndigheter

– De beboerne som får gass fra det området, vil få all gassen de trenger fra et annet sted i mellomtiden.

Byen ligger i Pasvalio-distriktet. Gassrørledningen som er skadet leverer gass til de nordlige delene av Litauen og til å transportere gass til Latvia.

Like etter klokken 19 sier operatøren at de første undersøkelsene ikke har vist at det er noen ondartet årsak til eksplosjonen.

– Men etterforskningen vil ta for seg alle muligheter, sier de.

– Beklager

I en pressemelding opplyser Amber Grid at gassoverføringssystemet på stedet består av to parallelle rørledninger.

– Ut i fra de første opplysningene kan det se ut som at eksplosjonene skjedde i en av de. Den andre er ikke skadet, opplyses det om.

Det skal være gjennom det andre rørledningen de berørte forbrukerne får gass gjennom nå.

Gassforsyningen ble umiddelbart stanset etter eksplosjonen.

Nemunas Bikinus er administrerende direktør i Amber Grid. Han bekrefter at gassforsyningen til de berørte ble sikret umiddelbart. Ifølge Reuters skal Bikinus og ha bekreftet at gassleveransen til Latvia er gjenopprettet.

– Vi beklager denne hendelsen i gassrørledningssystemet. Vi begynte umiddelbart å undersøke omstendighetene rundt hendelsen og sikre gassforsyningen.

– Vi informerte myndighetene umiddelbart etter hendelsen. Vi vil gi flere detaljer om hendelsen når vi har mer informasjon, heter det i pressemeldingen.