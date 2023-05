Eksamenskaos flere steder i landet: – Katastrofalt

Dataproblemer gjør at skriftlig norskeksamen er avlyst på videregående skoler i Møre og Romsdal. Viken ber om det samme.

Det opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune på sine nettsider.

Elevene får ikke ta ny eksamen, men får dispensasjon med egen kode på vitnemålet, opplyser de.

– Dette er katastrofalt, sier rektor ved Ålesund videregående skole, Ole Reinlund, til TV 2 om at eksamen måtte avlyses.



Den skriftlige eksamenen skulle starte mandag klokken 09, men flere elever opplevde at de ikke fikk logget seg på Utdanningsdirektoratets nettsider.

REKTOR: Ole Reinlund ved Ålesund videregående skole sier det er katastrofalt at eksamen ble avlyst. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Da dette problemet ble løst, fikk fylkeskommunen problem med tilgangen til internett for skolene i fylket.

– Dermed var det full stopp for elevene, som verken fikk oppgaven, vedlegg eller tilgang til hjelpemiddel, skriver fylkeskommunen.

– Beklagelig



Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren mente dermed at det ikke var forsvarlig å gjennomføre eksamen.

Over 270.000 elever skulle opp til eksamen i vår. For flesteparten av dem var det første gang de skulle få kjenne på eksamensnerver. Pandemien stanset eksamen i flere år.

– Dette er veldig beklagelig. Jeg kan forstå elevene, både usikkerheten og frustrasjonen de kjente på da de ikke fikk logget seg på, og at det endte med avlysning. Slikt skal jo ikke skje, sier fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak.

Hun sier at de er i gang med å finne ut hva som skjedde, og sørge for at det ikke skjer igjen.

Foto: Skjermdump/udir.no

Viken ber om annullering

Viken fylkeskommune har også bedt om at eksamen blir avlyst.

– Vi kan bekrefte at Viken fylkeskommune har bedt Utdanningsdirektoratet vurdere om eksamen bør annulleres, skriver pressevakt i Viken fylkeskommune, Pål Vikesland, til VG.

Elevene skulle mandag opp i norsk bokmål.

Trolig kun avlysning i Møre og Romsdal

Utdanningsdirektoratet opplyser at det slik situasjonen er nå, ikke blir avlyst eksamen andre steder enn i Møre og Romsdal. De beklager problemene.

Direktoratet opplyser til NTB at Møre og Romsdal har hatt lokale nettverksproblemer og dermed er i en særstilling. Problemene Utdanningsdirektoratet hadde – og som gjaldt hele landet – ble løst mandag formiddag.

– Vi forstår at elever har fått en vanskelig start på eksamen, på grunn av dette problemet. Det beklager vi på det aller sterkeste, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet til NTB.

De opplyser at det er store og komplekse tekniske systemer, som er blitt testet ut i forkant. Da fungerte alt, men mandag oppsto det altså en uforutsett, teknisk feil.

– Alle elever som kom sent i gang med eksamen, får ekstra tid til å gjennomføre, opplyser direktoratet.