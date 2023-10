Eksadvokat skal vitne mot Trump: – Hun garanterer høye seertall

Donald Trumps tidligere advokat Sidney Powell erkjenner straffskyld i Georgia-saken. Powell, Trump og 16 andre er tiltalt for å ha forsøkt å endre utfallet av valgresultatet i delstaten.

Powells rettssak skulle etter planen starte neste mandag, men den profilerte advokaten har nå inngått en avtale med påtalemyndigheten.

Under et rettsmøte i Atlanta torsdag kveld erkjente hun straffskyld for i alt seks mindre alvorlige tiltalepunkt.

ARRESTERT: Sidney Powell avbildet under arrestasjonen i Atlanta i August. Foto: FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE / AFP / NTB

For det blir hun idømt seks års prøvetid og må betale rundt 8700 dollar i bøter og saksomkostninger. I tillegg må hun skrive et personlig brev til innbyggerne i Georgia, hvor hun beklager for sin rolle i valget.

Strafferabatt

Powell er den andre som erkjenner straffskyld i saken, men uten tvil den mest profilerte og den som sto Trump nærmest. TV 2s USA-ekspert beskriver avtalen som et viktig gjennombrudd for påtalemyndigheten:

– Det viser at påtalemyndigheten har lyktes med taktikken, som åpenbart er å gi strafferabatt til de som står fram tidligst. De har vært rause med strafferabatten, sier Bergesen.

Dårlig tid

Han mener Powells lukrative avtale illustrerer at påtalemyndigheten har dårlig tid. Mens advokatens rettssak skulle starte neste uke, er det fremdeles ikke satt noen dato for Trumps rettssak i Georgia.

– Vi er godt ute i en valgkamp, så for i det hele tatt å få saken tatt opp i tide innen valget, men også skulle få en dom, var det viktig å være tidlig ute, påpeker Bergesen.

Etter å ha fått en så stor fisk som Powell på kroken, tror Bergesen ballen nå kan begynne å rulle for påtalemyndigheten.

– Straks de har den ene store av Trumps allierte på sin side, så kan de håpe på at Powell vil gi dem bedre bevis. Da kan det gjøre de andre tiltalte nødt til å tenke seg godt om, og vurdere om ikke de også skal samarbeide.

Plikter å samarbeide

Den mest oppsiktsvekkende delen av avtalen dreier seg verken om prøvetid eller unnskyldningsbrev, men at Powell plikter å samarbeide i rettssaken.

– Den tiltalte må vitne sannferdig om alle sine medtiltalte i saken, og dele alle relevante dokumenter med statsadvokatens kontor, heter det i avtalen, gjengitt av Politico.

Powell nektes også enhver form for kommunikasjon med de andre tiltalte så lenge rettssaken pågår. USA-ekspert Bergesen mener Powell som Trumps eksadvokat sannsynligvis sitter på mye relevant informasjon, og peker på hvordan Michael Cohen, en av republikanernes andre forhenværende advokater, tidligere har vitnet i en rekke saker.

– Dette er Trumps advokat det er snakk om, det er åpenbart en nøkkelperson. Ser vi hvordan Michael Cohen har stått fram, så er det ingen tvil om at han har påført Trump stor skade. Hele dommen mot Trump Organization i New York er ene og alene Cohens fortjeneste, mener Bergesen.

RETTSSAK: Tidligere president Donald Trump i en rettssak i New York i starten av oktober. Foto: REUTERS/Brendan McDermid/NTB

– Viktigste saken av dem alle



Trump er for tiden tiltalt i fire ulike straffesaker – to føderale og to statlige, i henholdsvis New York og Georgia. Bergesen mener Trumps muligheter for å bli dømt er særlig store i akkurat denne rettssaken.

– Den står veldig mye sterkere etter at Powell snudde, og etter min mening er dette den viktigste saken av dem alle. I denne saken har du den rykende revolveren: Telefonsamtalen hvor han ber om det eksakte antallet stemmer han trenger for å vinne valget, sier Bergesen.

Karismatisk

Det var republikaneren Brad Raffensperger, den øverste ansvarlige for valget i Georgia, som fikk beskjed av Trump om å «finne» stemmer. Raffensberger sto imot presset fra Trump og hans allierte, og Bergesen mener Raffensbergers opptreden kan nå hjem hos mange republikanske velgere.

– Republikanerne er i utgangspunktet veldig opptatt av lov og orden og å følge spillereglene i samfunnet. Men mange av Trumps kjernetilhengere kjenner ikke til detaljene rundt hva han gjorde, fordi mediene de følger med på ikke rapporterer dette, sier Bergesen.

Det vil endre seg nå som Powell har forpliktet seg til å vitne:

– Det er en lov i Georgia som innebærer at du må vise denne typen rettssaker på TV, så alt hun sier vil bli kringkastet. Man kan si mye om Sidney Powell, men hun er uten tvil karismatisk. Dette vitnemålet vil garantere høye seertall, avslutter Bergesen.