– Ein risiko for Noreg

– Dette skjer altfor ofte. Ekstrem brutalitet, vald, bombeangrep. I fjor skjedde det fleire bombeangrep enn nokon gong.

I Lidingö like utanfor Stockholm sentrum viser den svenske politikaren Fredrik Kärrholm fram ei av nattas to eksplosjonar.

Rundt han er oppryddinga i gang. Knust glas blir raskt og effektivt kosta opp frå gata. Ein person blei lettare skadd i eksplosjonen, men hendinga var berre ein notis i svenske medium.

– Det er nesten ubehageleg kor fort nyheita passerer. Dette er blitt normalisert, seier Kärrholm.

SATSAR: Fredrik Kärrholm har sjølv jobba som politi i Stockholm før han gjekk inn i politikken. No er han riksdagsmedlem for regjeringspartiet Moderaterna, som satsar knallhardt på å kjempe mot kriminaliten. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Påstanden om normalisering blir styrka då TV 2 møter på ein av bebuarane i blokka. Ho hadde vakna til fullt blålys utanfor heimen. Leilegheita hennar var ikkje råka av eksplosjonen.

– Blir du redd når slikt skjer?

– Nei, eg er ikkje redd. Slikt skjer jo heile tida. Men det er klart det er ubehageleg, seier kvinna, som ønskjer vere anonym.

Auka trussel

I Sverige har gjengkriminaliteten vakse seg til eit stort problem. Eksplosjonar og skytingar har nærmast blitt daglegdags.

Dei siste åra har svenske styresmakter styrka innsatsen for å overvinne kriminaliteten – i ein så stor grad at frykta no aukar for at gjengkriminaliteten skal få større fotfeste i Noreg.

Det kom fram då politiet la fram si trusselvurdering for 2024 førre veke.

– Vi tenker at det er aktuelt at dei vil sjå seg om etter andre marknadar for sin kriminalitet, og at Noreg som naboland vil vere utsett i så måte, sa Kripos-sjef Kristin Kvigne til TV 2 etter framlegginga.

Nedbemannar

Samstundes står politiet i Noreg i ein krevjande ressurssituasjon.

I løpet av 2023 måtte ni av tolv politidistrikt nedbemanne på grunn av stramme budsjett. På eitt år blei det 375 færre politifolk ute i gatene.

Talet på arbeidsledige politiutdanna er historisk høgt. I fjor fekk berre fire av nesten 400 nyutdanna politifolk fast jobb, fordi politiet ikkje har råd til å tilsette dei.

– Vi har ikkje nok folk til å gjere alle oppgåvene politiet skal prioritere, seier Unn Alma Skatvold, leiar i Politiets Fellesforbund.

Ho meiner det er klare likskapar med situasjonen Noreg står i no, til situasjonen Sverige stod i for ti år sidan.

UROA: Unn Alma Skatvold meiner dagens regjering ikkje tar situasjonen til politiet på alvor. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Det gjeld samfunnsutviklinga, kriminalitetsutviklinga og situasjonen i politiet. Eg meiner vi definitivt er på veg mot svenske tilstandar. Spørsmålet er kor langt det må gå før vi snur, seier Unn Alma Skatvold.

Historisk satsing

For ti år sidan ringde alarmklokkene i Sverige for fullt. Kriminaliteten var kome ut av kontroll og det svenske politiet var ikkje rusta til å møte utfordringane.

Allereie i 2014 åtvara det svenske polisförbundet at dei hadde for få midlar og for få tilsette i politiet til å handtere situasjonen.

I 2017 avgjorde den dåverande svenske regjeringa ei historisk satsing på politiet, i håp om å få bukt med problema.

Dei auka politibudsjetta med 80 prosent i perioden mellom 2017-2022

Dei innførte eit mål om å få 10.000 fleire polititilsette innan 2025

Dei oppretta to nye politihøgskular

Dei gjennomførte ei rekke lovendringar for å skjerpe innsatsen mot organisert kriminalitet.

MINISTER: Anders Ygeman er tidlegare innanriksminister i Sverige. Han sat i regjering då dei bestemte å auke politiet med 10.000 tilsette. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Vi var nøydde å prioritere dette. Hadde vi ikkje gjort det, hadde vi vore i ein mykje verre situasjon i dag, seier Anders Ygeman, tidlegare innanriksminister for Socialdemokratarna.

Han sat med ansvaret då regjeringa avgjorde storsatsinga, etter ein lang periode med veksande kløfter, stor migrasjon og ein feilslått integreringspolitikk.

FLEIRE: Den noverande regjeringa i Sverige har eit mål om å auke politiet ytterlegare, og kome opp på EU-snittet med 3.3 polititilsette per tusen innbyggar. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Han meiner tiltaka dei innførte har hatt effekt, sjølv om utfordringane framleis er store.

– Vi har hatt framgang når det gjeld å få fleire kriminelle i fengsel og å styrke politiet, men det er gjort for lite førebyggande og for lite for å bryte segresjonen, seier Ygeman.

– Det gjer at når ein set eitt gjengmedlem i fengsel, står det to klare for ta hans eller hennar plass.

FOXTROT: i november i fjor blei ein mann i 30-åra skoten utanfor Mossehallen. Hendinga er knytt til det svenske Foxtrot-nettverket. Foto: Jonas Been Henriksen

Når ein no ser at kriminaliteten oftare kryssar grensene over til Noreg, har den tidlegare innanriksministeren to råd til norske styresmakter:

– Ikkje undervurder verdien av førebygging og det å bryte segresjon, og sørg for at politiet og rettsvesenet har nok ressursar til å slå ned på gjengkriminaliteten.

Prioriterer nye politistasjonar

Førre veke opna justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) nok ein politistasjon, denne gongen på Mortensrud i Oslo.

Det er ein del av regjeringa sitt omstridde prestisjeprosjekt om å opne 20 nye tenestestader i Noreg, trass politiets eigne ønskjer.

Samstundes viser TV 2 si kartlegging at dei nye politistasjonane som er oppretta, har under to besøk i veka.

STORSTILT OPNING: Regjeringa vil opne 20 nye tenestestader i Noreg. Mortensrud er nummer x i rekka. Foto: Juni Hordvin Johnsen / TV 2

Justisministeren meiner likevel prioriteringa er riktig, for å sikre at politiet kan vere til stades i lokalsamfunnet.

– Dette er rett i kjernen på problematikken. Dette er viktig for å komme inn tidleg og førebygge at kriminaliteten får fotfeste og at gjengar får operere fritt i visse område, seier Mehl.

Politiet sjølv har fleire gongar sagt at dei meiner ressursane heller bør brukast på å styrke noverande politistasjonar, særleg når det gjeld bemanning.

MANGEL: Politiet seier dei er skrapa til beinet når det gjeld ressursar. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Dei etterlyser meir pengar. Justisministeren meiner sjølv at politiet blir prioritert over statsbudsjettet. Ho viser til at dei har auka budsjetta til politiet dei siste åra, men at prisvekst har gjort handlingsrommet trongare.

– Eg meiner vi treng fleire politifolk og det er noko av det viktigaste regjeringa kjem til å jobbe for framover. I Sverige heng dei langt bakpå, og vi kan ikkje komme dit, seier Mehl.

Åtvarar

Politiets Fellesforbund er ikkje trygga. Dei meiner budsjetta er for små.

– Når vi må nedbemanne, så blir det ikkje gjort nok, seier Skatvold.

Ho viser igjen til situasjonen i Sverige. For trass storsatsinga på politiet, står Sverige framleis i ein krevjande situasjon. Etterslepet i politiet har vore vanskeleg å ta igjen.



– Det tok tid før styresmaktene satsa. No er vi blitt fleire, men vi er enno ikkje nok folk. Det tar tid, seier leiaren i det svenske politiforbundet, Katharina von Sydow.

Skatvold fryktar at politiet i Noreg vil miste mykje god kompetanse dersom ikkje bemanningsutviklinga betrar seg.

– Eg er redd regjeringa ikkje ser alvoret, men at vi må enno lenger ned i grøfta før ein tar tak. Då blir det tyngre å snu.

MØTE: Skatvold møtte den svenske politikaren Fredrik Kärrholm utanfor ei bustadblokk i Lidingö i Stockholm. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Fredrik Kärrholm meiner situasjonen i Sverige er eit resultat av at styresmaktene venta for lenge med å ta grep. No åtvarar han Noreg mot å la situasjonen gå for langt.

– Eg trur det er ein risiko for Noreg dersom de gjer same feil som vi gjorde i Sverige og får eit for svakt politi. Det skaper føresetnader for at kriminaliteten kan bli forverra.