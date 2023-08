E6 stengt etter styrtregn og ras : – Ber folk holde seg hjemme

Mye regn har ført til at det har gått flere mindre jordras på riksvei 30 og E6 like nord for Soknedalstunnelen i Midtre Gauldal sør i Trøndelag.

Like etter klokken 19.00 opplyser politiet at E6 er stengt gjennom Sokndalstunnelen på grunn av mye vann i regnbanen. Det er ikke det eneste stedet hvor været skaper problemer.

– Det er begrenset fremkommelighet på flere av sideveiene og noen steder på fylkesvei 30. Vi ber folk holde seg hjemme, skriver Holtålen kommune på sine nettsider.

Kommunen også sendt ut SMS-varsel til innbyggerne.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Vi sendte ut varsling da vi så at det begynte å bli vått. Vi oppdaterte et varsel om å holde seg hjemme, og ha litt ekstra ettersyn. Man kommer seg ikke så mange plasser når veiene er stengt, sier ordfører Arve Hitterdal til TV 2.

– Brannvesenet er ute på mange oppdrag og driver skadebegrensning. De redder bolighus for vann. Så er det avløpsledninger og kommunale veier vi følger opp så godt det lar seg gjøre, sier han videre. Kommunen har aktiv krisestab.



Isolerte grender

Hitterdal sier det har kommet ganske mye vann de siste timene, og beksriver at mange småelver har blitt ganske store og gått over sine bredder mandag.

– Vi kjenner ikke helt til omfanget, men vet av flere veier hvor veien ikke er fremkommelig.

– Det er en del grender og innbyggere som ikke har vei akkurat nå. De sitter isolert inntil forholdene roer seg litt, sier ordføreren.

Det er også del boliger som har fått vann inn i kjellere og sånt.

Regnet har mandag kveld roet seg. Det kan ifølge Hitterdal være godt nytt for mengden vann i elvene.

– Det vil nok avta litt. Den største bekymringen nå er hovedelva Gaula, som har blitt ganske stor. Ikke noen krisestørrelse enda. Noen ødeleggelser i Ålen, på en del veier og bolighus, som nok trenger litt bistand etter hvert.



Det er skiltet omkjøring for E6 på gamle E6 via Soknedal sentrum.



Det er også mye vann i nærheten av E6 nord og sør for Fagerhaug i Oppdal kommune, melder politiet i Trøndelag.

JORDRAS: Store nedbørsmengder har ført til flere jordras på riksvei 30 og E6 i Trøndelag mandag kveld. Foto: Bertil Lernæs

Vann i kjellere

Det meldes også om vann i kjellere i Ålen, Holtålen kommune, melder politiet.

– Det meldes om mye vann også i Støren sentrum, både ved gamle Norsk Kylling og mye vann vegen under jernbane­overgangen i Støren sentrum, skriver politiet på Twitter.

STORE VANNMENGDER: En garasje i Ålen er oversvømt som følge av store vannmengder. Foto: Per Magne Moan

I Støren meldes det også at en elv er i ferd med å gå over sine bredder og Stasjonsveien. Veien blir sperret av.

Tidligere mandag ble det sendt ut gult farevarsel for styrtregn for deler av Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Lokalt ventes det 20 millimeter nedbør i løpet av en time mandag kveld, står det i farevarselet.

Rammer togtrafikken

Rørosbanen er stengt mellom Røros og Støren på grunn av store nedbørsmengder, opplyser Bane Nor i en trafikkmelding.

Bane Nor vil komme en ny oppdatering klokken 10 tirsdag.

Tidligere i dag ble det sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Lokalt ventes det 20 millimeter nedbør i løpet av en time mandag kveld, sto det i farevarselet.

Pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor sier til NTB at når man stenger en strekning på grunn av store nedbørsmengder, så gjøres dette av sikkerhetsmessige årsaker.

Foto: Per Magne Moan Les mer Foto: Per Magne Moan Les mer Foto: Per Magne Moan Les mer Foto: Per Magne Moan Les mer Foto: Per Magne Moan Les mer

– Det er togselskapet som svarer for om det blir satt opp alternativ transport, sier hun.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med SJ Norge som drifter strekningen, men har foreløpig ikke fått svar.

Toglinje R60 Hamar - Røros - Trondheim S rammes av stengingen.