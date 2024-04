E-tjenesten i retten: – Vil sette agentens liv i fare

I RETTEN: Sjef for E-tjenesten, Nils-Andreas Stensønes vitner under straffesaken i Oslo Tinghus der Zaniar Matapour er tiltalt for grov terror etter at han åpnet ild utenfor Per på hjørnet og London pub i Oslo natt til 25. juni 2022. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Allerede i sitt innledningsforedrag i mars var Zaniar Matapours forsvarer, Marius Dietrichson, inne på at E-tjenestens rolle i saken og PSTs innsats vill bli sentrale tema i løpet av rettssaken.

I forkant av angrepet i Oslo sentrum 25. juni var en kontakt rundt Matapour i kontakt med en agent fra E-tjenesten som utga seg for å være fra IS. Her ble det gitt en velsignelse til å gjennomføre angrepet.

Sjefen i retten

Fredag morgen vitnet sjef for E-tjenesten, Nils-Andreas Stensønes, i rettssaken. Han hadde på forhånd varslet at det ikke var alle spørsmål han kunne svare på, fordi deler av relevant materiale er gradert.

– Det er ekstraordinært at E-tjenesten bidrar i en straffesak, dette er første gang i Norge. Dette er noe vi ikke vil, fordi det svekker våre operasjoner, sa han.

Aktor Sturla Heriksbø stilte flere spørsmål fredag rundt den hemmelige agenten som utga seg for å være fra IS.

Vedkommendes identitet er gradert med høyeste sikkerhetsgradering, og agenten skal ikke bidra i rettssaken.

– Hvorfor kan ikke agenten vitne anonymt?

– Agenter er i en svært krevende situasjon, og det ville sette deres liv i fare å vitne i en rettssak, sa Stensønes.

Etter meldingsutvekslingen, varslet E-tjenesten PST om et mulig angrep.

– Vår jobb er å varsle. Om jeg skulle mene noe om hvorvidt PST burde ha gjort noe annet, blir det som privatperson. Jeg kjenner ikke rutinene i PST, så det blir å spekulerer og det vil jeg ikke, sa han.

Snakket med kontakt

Forsvarer Dietrichson fikk ordet etter Henriksbø.

– Du svarte ja på at dere gjorde det dere kunne for å hindre det som skjedde. Kan du utdype dette? spurte Dietrichson.

– Vår jobb er å innhente og overlevere informasjon med begrensninger. Så ja, vi gjorde det i den utstrekningen i vi kunne, sa Stensønes.

– Var det lagt opp på noe vis til at agenten skulle kontaktes?

– Kommunikasjonen var digital. Jeg kan ikke si noe mer om hvem andre agenten har snakket med. Kontakten til Matapour fikk beskjed om at agenten kunne kontaktes, sier Stensønes.

Agenten fra E-tjenesten ble fremstilt som «ansvarlig for eksterne operasjoner» i IS, og påpeker at agenten i en melding skrev at IS satte pris på at det ble gjennomført en angrep, og at de som gjennomførte dette vil få den støtten de trengte.

– Er ikke dette en anerkjennelse? spurte forsvareren.

– Da blir en enkeltmelding tatt ut av sammenheng. Vår vurdering var at kontakten ble opprettet for å få støtte til en allerede planlagt aksjon, sier E-tjeneste-sjefen.

Brennende Pride-flagg

Agenten skal videre ha bedt om at angrepet måtte utsettes.

Kontaktpersonen har en tilknytning til Arfan Bhatti, som er siktet for medvirkning til angrepet.

24. juni la Bhatti ut et bilde av et brennende Pride-flagg på sin Facebook-konto, samt en oppfordring til å ta livet av homofile.

– Da ønsket vi å varsle PST med det samme, sier Stensønes.

Forsvareren påpeker at E-tjenesten var bekymret for at Pride var målet for et planlagt angrep.

– Men det var én dag igjen av Pride-feiringen i Oslo. Dere snakket om at dette handlet om Pride. Det skulle være stortingspolitikere til stede. Det handler om vitale nasjonale interesser. Hvorfor stoppet ikke dere dette aktivt? spør forsvareren.

– Vi gjorde vårt for å få utsatt aksjonen. Hvorfor det ikke ble gjort mer aktivt, er ikke jeg rett person til å svare på, sier Stensønes.

PST fikk beskjed fra E-tjenesten denne dagen. Det var en fredag. Det skal da ha blitt avholdt et møte, sier forsvareren, før PST tok helg.

– Sjefen for denne operasjonen tok ferie fredagen og reiste utenbys, halvveis spør Dietrichson.

– Ja, hadde han trodd han kunne ha gjort mer, så ville han ikke ha reist, sier Stensønes, som også understreker at det er læringspunkter i saken på hvordan E-tjenesten og PST kan samarbeide bedre i fremtiden.