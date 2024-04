Dutty Dior (27) er død

Det bekrefter daglig leder Leif O. Ribe i plateselskapet Warner Music til TV 2.



– Våre tanker er hos hans familie og nærmeste, skriver han i en SMS til TV 2.

VG meldte om dødsfallet først.

Åman er blant annet kjent for sangen «Hallo», som han hadde sammen med Isah.

Sammen vant de prisen for Årets låt for under P3 Gull-utdelingen i 2019. Sangen har over 30 millioner avspillinger på Spotify.

Til Spellemannsprisen samme år var Åman nominert i tre klasser. Året etter ble han nominert til Spellemannsprisen i klassen hiphop.

Åman skulle etter planen spille på festivalen Kadetten i sommer.