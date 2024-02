Drømmen gikk i oppfyllelse – så kom smellen

De fleste av oss har store drømmer, men det er ikke alltid vi får oppleve dem. Anne Gudrun Michalsen Larsen (28) fra Alta har lenge hatt en drøm om å nå ut med musikken sin, og i 2023 skulle det endelig bli et gjennombrudd.

– Det har vært veldig spesielt. Jeg har fått navnet mitt sammen med store internasjonale DJs, noe som har vært min lille misjon lenge, forteller Anne Gudrun.



For det var ikke hvem som helst jenta fra Alta ble koblet sammen med. Armin van Buuren er en av de aller største DJ-ene og produsentene innen elektronisk musikk.

BESØK: Her er Anne Gudrun Michalsen på besøk hos samarbeidspartner Armin Van Buuren. Foto: Privat

Han ble i 2007, 2008, 2009 og 2010 valgt til verdens beste DJ i britiske DJ Magazines årlige kåring. Ingen annen DJ har tronet øverst på listen fire år på rad. Han ble nok en gang kåret til til verdens beste DJ i 2012.

Store navn som Martin Garrix, David Guetta og Tiësto har alle vunnet den samme prisen.

I løpet av 2023 førte et samarbeid mellom Anne Gudrun og den nederlandske DJ-en og musikkprodusenten til utgivelse av låten «Love is a drug». Den norske jenta står for både tekst og vokaler på låta, som har vært en stor slager på europeiske festivaler og dansegulv.

– Den har blitt en skikkelig fanfavoritt. Jeg var nede i Amsterdam senere og så han spille foran 50.000 mennesker, og det var som å sette seg i den største berg-og-dal-banen på Liseberg og få masse g-krefter gjennom kroppen. Det var en helt crazy følelse!

– Er dette bra nok?

Melodien skrev hun sammen med de norske samarbeidspartnerene Jørgen Troøyen og Farida Benounis, hjemme i stua til Anne Gudrun midt i Oslo.

Måneden etterpå reiste hun til en festival i Amsterdam, og der fikk hun kontakter som skulle bli en viktig døråpner.

– Jeg har jobbet med å tørre å sende ut låter, for jeg har alltid vært litt reservert og har tenkt: Er dette bra nok? Er dette kult? Kommer folk til å like dette? Skikkelig sånn jantelov! Så bestemte jeg meg for at nå må jeg la folk høre hva jeg gjør, og la de bedømme hva de syns, forteller 28-åringen.

– Jeg sendte det jeg hadde laget til min nye kontakt, for å få feedback på hva han syns. Han syns det var fett, og han ville sende det rundt, forteller den norske låtskriveren.



Da den nederlandske DJ-en fikk høre låta, likte han det han hørte. Likevel skulle det ta litt tid før de fikk vite hvor godt han likte låta.

Gikk på en smell

Van Buuren testet en demo av sangen på publikum, uten at Anne Gudrun visste om det.

– Jeg satt og venta på en demo i tre-fire måneder, men så fant vi ut at han hadde spilt den «live» uten at jeg visste det. Da jeg så det så begynte jeg bare å grine. Man tror ikke på det før det faktisk skjer.



UVITENDE: Anne Gudrun var hjemme i Oslo uvitende om at låten hennes ble spilt for tusenvis av publikummere rundt i verden. Foto: Frode Sunde / TV 2

Først da hun hadde oppnådd drømmen om å nå ut til et større publikum, fikk hun kjenne på belastningen hun hadde utsatt seg selv for. Rett etter at «Love is a drug» kom ut, gikk hun på en smell.

– Det var så mye følelser, forventninger, stress, håp og drømmer. Da den kom ut, så var det nesten som å ha holdt pusten i ni måneder, så kunne jeg endelig puste igjen. Du vet jo hva som skjer når man tar ferie. Da blir man syk.



Selv om låta har hatt stor suksess ute i verden, har den norske artisten knapt hørt låten her hjemme. Suksess i utlandet betyr ikke nødvendigvis popstjernestatus her hjemme.

– Jeg har et par DJ-er jeg kjenner som har spilt den og plutselig dukket den opp på en Sats-time. En gang da jeg kjørte bil sent på kvelden kom den på NRK MP3. Det var skikkelig fint, og det var første gangen jeg hørte den på radioen.



– Jeg har grått masse

Anne Gudrun vokste opp i Alta og opplevde at det å stikke seg frem ikke alltid er like populært.

– For min del var oppveksten ganske tøff. Jeg opplevde mobbing som mange andre, og fikk kjenne på det, fordi man stakk seg ut. Jeg var frimodig og turte å prøve ting og mene ting. Så styrken jeg har i meg nå, at ting ikke har vært så enkelt, det kommer nok fra oppveksten i Alta, forteller hun.

Veien fra Alta til internasjonal suksess har ikke vært enkel. Hun har skrevet sanger siden hun var 14 år, noe som betyr at hun jobbet med musikk i 14 år.

– «Love is a drug» er et resultat av disiplin og kontinuitet. Bare å tørre å fortsette selv om ting går tungt. Jeg har grått masse. Det kan mannen min skrive under på. Det har vært tøffe tider der man føler seg veldig alene. Hvorfor gjør man dette egentlig? Det er ingen som bryr seg. Det er ingen som ser meg. Det er ingen som vil ha det jeg lager, forteller Anne Gudrun om tankene hun har jobbet med.

Men jenta fra Alta har trosset negative tanker og motgang. Mange års jobbing med musikk skulle nå plutselig åpne nye muligheter.

– Jeg måtte tenke at det jeg lager er nok. Så får de andre bestemme om det er bra. På sikt har det båret frukter. Det er deilig at man får noe igjen for mye arbeid og mange sanger.



SPESIELT: Anne Gudrun Michalsen Larsen er takknemlig for å ha navnet sitt sammen med Armin van Buuren. Det har gjort at hun har nådd ut til publikum over hele verden. Foto: Frode Sunde / TV 2

The Voice

Den observante leser vil kanskje huske å ha sett Anne Gudrun før. I 2019 deltok hun nemlig på The Voice på TV 2, der hun fikk skryt av flere mentorer. Selv smiler hun litt av deltakelsen nå.

– Jeg kom videre to runder. Men jeg er en helt annen plass vokalmessig nå enn i 2019. Det var en grunn for at det stoppet etter to programmer. Ja, det var bra, men jeg var ikke helt meg selv. Jeg la kanskje på litt ekstra som ikke var meg, og stolte ikke på at min stemme var bra nok, sier Alta-jenta.

– Angrer du på at du var med?



– Nei, den erfaringen med å synge når du har så mye adrenalin i kroppen var en stor seier for min del. Det var en god erfaring å ta med seg.

Ny låt



Samarbeidet med Van Buuren har gitt den tidligere The Voice-deltakeren nye muligheter. Like før jul kom et samarbeid med en annen stor profil innen elektronisk musikk. Sam Feldt er en annen nederlandsk DJ og produsent. Like før jul ga de ut en ny versjon av Wham sin juleklassiker «Last Christmas».

– Jeg har fått meg manager nå. Hun er fra Amsterdam, og har jobbet der i mange år og kjenner mange DJ-er. Så hun spurte meg om jeg ville prøve meg på «Last Christmas». Og jeg tenkte hvorfor ikke? Låten er hellig for veldig mange, så det er litt skummelt å ta i den.

Anne Gudrun jobber til daglig på Danvik Folkehøyskole i Drammen, i tillegg til å bruke det meste av sin fritid på å lage musikk.

– Jeg satt på jobb på Danvik og testa vokal til låten på et lite lærerrom. Der sang jeg den inn og sendte den av gårde. De likte det og bestemte seg for å gå for min vokal. Så dro jeg til Stockholm og spilte inn vokalen på nytt, men introen, den er spilt inn på jobb. Det er første opptaket jeg gjorde.



– Vil du leve på heltid av musikken?

– Ja, absolutt. Men først når jeg føler meg trygg. Det har blitt viktig å prioritere tiden, og prioritere egen helse. Jeg ble skikkelig utbrent i høst, fordi jeg gjorde altfor mye. Jeg fylte hver eneste time med et eller annet. Jeg var ikke laget for det, selv om jeg trodde det.

OSLO: Den norske artisten bor i Oslo. Her prøver hun å finne balansen mellom jobbing på en folkehøyskole og låtskriving for internasjonale artister. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nå har Anne Gudrun, som fortsatt har base i Oslo, funnet en bedre balanse. Når det gjelder nye prosjektet er hun litt hemmelighetsfull.

– Jeg noen nye prosjekt på gang, men det er litt tidlig å si noe før det faktisk er ute. Jeg synger og skriver låter, og det er ikke alltid jeg forventer å beholde låtene selv. Man vil alltid det beste for sangen, at den skal nå ut til flest mulig mennesker. Da må du noen ganger sette deg selv til siden for at det skal skje. Jeg ville aldri stått i veien for at for eksempel Rihanna skulle tatt en av mine sanger.



Selv om en drøm gikk i oppfyllelse i 2023 har hun enda større drømmer og planer for det nye året. Hun aviser ikke at det kan bli aktuelt å bevege seg i litt et mer kommersielt marked.

– Jeg er veldig takknemlig for reisen min så langt, og alle som har vært en den av den. Det å nå ut til et så stort publikum er en ære. det gir meg motivasjon til å jobbe enda hardere i det kommende året.