Dro opp gigantisk fiskefangst

SJELDEN: Piggrokken er ikke vanlig i sjøområdet ved Connecticut og New York. Foto: Connecticut Fish and Wildlife Trawl Survey

Mannskapet fra Connecticut Fish and Wildlife Trawl Survey dro inn litt av en fangst da de var ute på fiske i Long Island Sound onsdag.

– Vårt mannskap vet aldri hva de kan se på en gitt dag ute på The Sound – gårdsdagen var et enestående eksempel, skriver de på Facebook-siden sin.

Det var NBC Connecticut som først omtalte saken.

Over 180 kilo

Mens de var ute og trålet dro mannskapet opp en enorm piggrokke.

Fisken var rundt 182 centimeter lang, 152 centimeter bred og veide hele 181 kilo.

Det er ikke hver dag man får en så stor fangst på fisketur, og spesielt ikke i sjøområdet mellom Connecticut og New York.

– Disse gigantene finnes langs Atlanterhavskysten fra New England til Florida, men er relativt sjeldne i Long Island Sound, forteller de.

Connecticut Fish and Wildlife Trawl Survey sier at rokker har en giftig ryggrad i halen, men at man ikke trenger å bekymre seg:

– De er ikke aggressive, og kommer ikke ofte til grunt kystvann der folk vasser og svømmer.

Ble sluppet ut

På bildet mannskapet har delt av piggrokken ligger den på ryggen. Dette er fordi mannskapet ikke ønsket å skade den, og rullet den derfor ikke over for bildet.

Det ble tatt noen raske målinger før de returnerte piggrokken til havet igjen.

Fisken skal ha svømt derfra levende og frisk.

I tillegg til piggrokken fanget mannskapet også en cobia, som er en abborfisk, som ikke er vanlig i Long Island Sound.

Vanligvis pleier den å oppholde seg ved Maryland, men ettersom vannet har blitt varmere har det stadig dukket opp flere av dem i Long Island Sound.