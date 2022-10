Drepte gravid venninne og stjal baby – nå risikerer hun dødsstraff

Taylor Rene Parker (29) løy til kjæresten og sa at hun var gravid. For å dekke over sin falske graviditet, stjal hun en baby fra magen til venninnen sin.

Mandag forrige uke ble Taylor Rene Parker dømt i Bowie County i Texas for å ha drept sin venninne og hennes ufødte baby.

Parker skal ha knivstukket og kvelt venninnen før hun så skar ut, og stjal babyen, fra magen.

Onsdag skal Texas-kvinnen i retten igjen. Da skal retten avgjøre om Parker får dødsstraff eller livstid i fengsel som følge av drapene.

Det melder lokalavisa Texarkana Gazette.

Lette etter mulig offer

60 personer vitnet i rettssaken som varte i tre uker, og juryen diskuterte i en time før de avsa sin kjennelse.

Det var mye følelser i rettssalen da vitnene snakket, men Parker skal ikke ha vist noen følelser mens dommen hennes ble lest opp.

Drapene fant sted i oktober 2020, og i forkant av drapene skal Parker ha løyet til kjæresten over flere måneder om at hun var gravid.

Ifølge retten skal kvinnen blant annet ha gått med en falsk gravidmage under klærne sine for å virke overbevisende. I tillegg skaffet hun også falske ultralydbilder.

Ettersom kjæresten til Parker fikk en anonym advarsel om at 29-åringen forfalsket graviditeten sin, fikk hun det travelt med å bevise at «alle tok feil.»

Ifølge KTAL News begynte Parker å søke på informasjon om hvordan man kunne få tak i en fødselsattest eller registrere fødsler utenfor et sykehus.

Hun lette også i barselbutikker etter potensielle mål for å skaffe seg en baby.

Sykehuset avslørte henne

En venninne som var gravid i åttende måned ble hennes endelige mål. Parker dro hjem til venninnen og drepte henne for å stjele babyen, slik at hun kunne dekke over sin egen løgn.

Mens hendelsen pågikk var venninnens tre år gamle datter fortsatt i huset, men hun gjemte seg på soverommet.

Retten trekker frem at venninnen fortsatt var i live etter at Parker hadde skjært ut babyen, og at det må ha vært smertefullt for henne.

Men Parker drepte venninnen før hun dro av gårde med babyen.

Etter drapet ble Parker stoppet av en politipatrulje langs veien mens hun ga hjerte- og lungeredning til babyen.

Da fortalte Parker at hun hadde født i veikanten.

Begge ble fraktet til sykehuset, men babyen ble senere erklært død.

På sykehuset ble det også avslørt at hun ikke hadde født en baby, slik hun selv hevdet.

Den drepte venninnen ble funnet med ansiktet ned i sin egen stue, og det var store mengder blod i huset.



– Fortjener døden

I retten kom det frem at motivet bak drapene var å beholde kjæresten sin.

– Hun var desperat etter å finne en baby. Hun visste konsekvensen av å ikke få en baby, og hun kom til å miste ham for alltid, sa assisterende distriktsadvokat Lauren Richards i retten, ifølge Texarkana Gazette.

Parker var besatt av kjæresten, og dersom hun ikke fikk tak i en baby ville han avsløre henne i løgn og forlate henne.

Richards kalte Parker en skuespiller som satte opp et show for å beholde kjæresten.

– Hun var så overbevisende at fornuftige mennesker begynte å tvile på sin egen fornuft.

Onsdag 12. oktober kommer straffeutmålingen, der det vil bli avgjort om hun får Sdødsstraff eller livstid i fengsel.

Familien til den drepte kvinnen er klar i sin tale om hva utfallet bør bli:

– Etter min mening fortjener hun døden, det samme som hun gjorde mot min niese og babyen, sa kvinnens tante til KSLA.