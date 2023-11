Drepte faren sin – får arven

Høyesterett har i en fersk dom kommet fram til at sønnen ikke taper arveretten etter å ha drept sin far.



12. april 2021 ble den kjente strafferettsadvokaten Tor Kjærvik skutt og drept av sin egen sønn i hjemmet sitt på Røa i Oslo.

Advokaten ble skutt to ganger i hodet fra kloss hold, mens samboeren Merete Bertheussen så på. Tingretten beskrev drapet som en ren henrettelse.

Sinnslidelse avgjørende

Dette er første gang Høyesterett prøver den nye regelen i arvelovens § 72, som trådte i kraft 1. januar 2021.

Regelen gir grunnlag for fradømmelse av arveretten når det etter en helhetsvurdering vil oppleves som støtende, særlig av hensyn til arvelateren, om domfelte skulle få arven.



DREPT AV SØNNEN: Tor Kjærvik ble i Ulleren kirke, eter å blitt drept i sitt hjem. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hovedregelen er at arveretten ikke fradømmes ved manglende skyldevne.



39-åringen ble også dømt for drapsforsøk mot Merete Bertheussen som så vidt klarte å rømme fra situasjonen med livet i behold.



Ifølge testamentet skulle Bertheussen få en tredel av boligen, som hun også skulle få livsvarig bruksrett til.

Bertheussen var samboer med Tor Kjærvik i mer enn 20 år. Hun har tidligere sagt til TV 2 at hun fryktet å måtte eie boligen sin sammen med Kjærviks sønn.



MÅ DELE ARVEN: Merete Berteussen, her utenfor sitt hjem på Røa i Oslo. Hun har fryktet å måtte eie boligen med personen som drepte hennes samboer. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Romerike og Glåmdal tingrett konkluderte med at sønnen var psykotisk på gjerningstidspunktet, og dømte han til tvungent psykisk helsevern.

Dette elementet var avgjørende for Høyesterettsdommen.

– Når handlingen er motivert av en alvorlig sinnslidelse, skal det mye til for å fradømme den syke retten til arv, skriver Høyesterett i sin vurdering.

Uenige om forholdet mellom far og sønn

Avgjørelsen ble avsagt under dissens, der to av de fem dommerne mente at sønnen til Kjærvik ikke skulle få arve sin far.



Høyesteretts flertall uttalte at handlingens graverende karakter må tillegges begrenset vekt når den var motivert av sinnslidelsen.

– Det må også legges større vekt på at forholdet mellom far og sønn var så sterkt og nært som sykdommen tillot, enn på at det vil være en belastning for samboeren at sønnen arver en andel i parets felles bolig, skriver retten.

Mindretallet la større vekt på handlingens grovhet og hensynet til den avdødes samboer, samtidig som de vurderte forholdet mellom far og sønn som mindre nært.



– Uforståelig

Advokat John Christian Elden representerte sønnen og argumenterte for at det måtte sterkere grunner til for å fradømme arven enn å ilegge straff.

Motparten i Høyesterett var brødrene til Tor Kjærvik. Brødrene hadde laget et avtaleutkast som også skulle sikre Merete Bertheussens interesser, selv om hun ikke var part i saken, for Høyesterett.

– Mine klienter er veldig skuffet og forstår ikke begrunnelsen til flertallet. Så synes de selvfølgelig veldig synd på samboeren, som nå kommer i en veldig vanskelig situasjon ved at hun nå er nødt til å forholde seg til ham, uansett om man velger å selge boligen eller om hun velger å bli boende der, sier advokat Marthe Holm, som representerer brødrene.