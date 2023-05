WASHINGTON D. C. (TV 2): Det å opponere mot Russlands leder Vladimir Putin er blitt stadig farligere. Hva skjedde egentlig med dem som forsøkte?

For drøye ti år siden hadde Russland en aktiv politisk opposisjon. Den representerte ulike retninger og dens ledere var uenige i det meste, bortsett fra én ting: De ønsket å fjerne Putin fra makten.



Opposisjonslederne slapp aldri til orde i de nasjonale mediene og fikk som oftest ikke stille til valg. Men de fikk stort sett holde på uten de store konsekvensene.

DEMONSTRASJONER: I 2012 begynte russiske myndigheter å slå hardt ned på demonstrasjoner. Foto: Sergej Ponomarev / NTB.

Så, sommeren 2012 begynte alt å endre seg. Etter store demokrati-demonstrasjoner i Moskva og andre byer, ble hundrevis arrestert.

I dag er alle som sto på barrikadene for et demokratisk Russland enten drept, fengslet eller jaget i landflyktighet.

– Russiske opposisjonelle betaler en høy pris. De ofrer både liv og helse for å vise verden kostnaden ved deltakelse i russisk politikk, sier Inna Sangadzhiyeva i Helsingforskomitéen til TV 2.



– Etter Russland ble kastet ut fra Europarådet, har det repressive maskineriet, ledet av FSB, tatt foten av bremsene og kjører nå med full gass, grenseløs og med overvåking, trusler, harde pågripelser og tortur. Stadig nye lovendringene øker bøtene og fengselsstraffene for hvilken som helst alternativ tenkning.



Vi har sett nærmere på hva som skjedde med noen av de viktigste alternative stemmene i russisk politikk.

Opposisjonsleder Boris Nemtsov tok avstand fra Putin. I 2015 ble han skutt og drept få meter fra Kreml.

Boris Nemtsov Var olje- og energiminister og visestatsminister under Boris Jeltsin på 1990-tallet. Da Vladimir Putin, ble president i 2000, tok Nemtsov umiddelbart avstand fra landets nye leder.

Etter flere mislykkede forsøk på et comeback i rikspolitikken, ble Nemtsov en lederfigur under de stadig mer hyppige demonstrasjonene som preget Moskva mellom 2007 og 2012.

I 2014, da Russland okkuperte Krimhalvøya og iscenesatte et væpnet opprør i Øst-Ukraina, var han en av få russiske politikere som kritiserte det hele.

Nemtsov var i gang med å skrive en rapport som skulle dokumentere at det i virkeligheten var russiske styrker som kriget i Ukraina, da han 27. februar 2015 ble skutt flere ganger i ryggen og drept.

Drapet skjedde på åpen gate, bare noen meter fra Kreml, men ifølge myndighetene virket ingen overvåkningskameraer i området den kvelden. Fem tsjetsjenske menn ble senere dømt for bestillingsdrapet, men hvem som beordret det er ennå ukjent. Mistankene går i retning Vladimir Putin selv, eller den brutale tsjetsjenske lederen, Ramzan Kadyrov.

Aleksej Navalnyj under en demonstrasjon i februar 2012. På plakaten bak ham står det «Vi blir ikke skremt». Navalnyj soner nå en straff på 11 år i et høysikkerhetsfengsel.

Aleksej Navalnyj ble for alvor kjent i 2013, da han nesten klarte å vinne ordførervalget i Moskva. Han dannet deretter sitt eget parti og startet en populær YouTube-kanal der han blant annet brukte droner for å avsløre det han mente var omfattende korrupsjon i det russiske ledersjiktet.

I august 2020 ble han akutt syk under en valgkampturné i Sibir og fløyet til Berlin for behandling. Der det ble det klart at han var blitt forgiftet med den dødelige nervegiften Novitsjok. CNN og Bellingcat avslørte at det var russiske etterretningsagenter som sto bak.

Selv om han visste at hans liv kunne være i fare, returnerte Navalnyj til Russland i januar 2021. Der ble han umiddelbart pågrepet og siktet for en rekke ulike forhold. Han soner nå en straff på 11 år i et høysikkerhetsfengsel, der han har måttet tilbringe lange perioder i isolat.

Påtalemyndigheten forbereder nå en ny straffesak mot 46-åringen, som risikerer en dom på mer enn 30 år i fengsel for «ekstremistisk virksomhet» og terrorisme.

Vladimir Kara-Murza har blitt forgiftet to ganger, men har fortsatt sin kamp for demokrati i Russland. Tidligere denne måneden ble han dømt til 25 års fengsel.

Journalisten og filmskaperen Kara-Murza har jobbet aktivt for mer demokrati i Russland siden 1999. Han var blant annet sentral i arbeidet med å få USA til å vedta den såkalte Magnitskij-loven, som innførte sanksjoner mot russere som bryter menneskerettighetene.

Bare tre måneder etter at hans nære venn Boris Nemtsov ble skutt, ble Kara-Murza akutt syk under et restaurantbesøk i Moskva.

Han lå flere måneder i koma, etter å ha blitt utsatt for et ukjent giftstoff. I 2017 ble han forgiftet igjen, men overlevde også dette med en nødskrik.

Bellingcat har avslørt at agenter fra den russiske etterretningen kan ha vært delaktige i begge drapsforsøkene.

I april 2022 ble 41-åringen pågrepet i Moskva og tidligere i år dømt til 25 års fengsel for å ha kritisert Vladimir Putins krigføring i Ukraina.

Ilja Jasjin er fra kretsen rundt Navalny. I fjor ble han dømt til åtte års fengsel.

Ilja Jasjin har vært aktiv politiker siden 2005 og tilhører kretsen rundt Aleksej Navalnyj.

I 2017 klarte han som en få russiske opposisjonelle å vinne et offentlig verv, som formann for et av bydelsutvalgene i Moskva.

I 2021 stilte han som kandidat til ordførervalget i den russiske hovedstaden, men ble strøket fra listene etter beskyldninger om «ekstremisme».

I 2022 ble Jasjin pågrepet og senere dømt til åtte og et halvt års fengsel for å ha kritisert Vladimir Putins krigføring i Ukraina.

Ljubov Sobol er en av Navalnyjs allierte. Hun er blitt pågrepet flere ganger, og valgte i 2021 å flykte fra Russland.

Ljubov Sobol er advokat og demokratiforkjemper og har vært i russisk politikk siden 2011. Hun er en få russisk kvinner som har markert seg på opposisjonens side.

Sobol er blitt arrestert, truet og trakassert av myndighetene gjennom en årrekke, og i 2021 ble hun dømt til ett og et halvt års fengsel for angivelig å ha brutt Russlands covid-restriksjoner.

Hun ble også etterforsket for andre straffbare forhold, og valgte høsten 2021 å flykte fra Russland.

Hun befinner seg nå på hemmelig adresse i utlandet fordi hun frykter for sitt liv.