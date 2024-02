Drept av sin egen kjæleøgle

En 34 år gammel mann i Colorado døde etter å ha blitt bitt av kjæledyret sitt. «Gila-monster» kalles øgletypen, som på norsk går under det litt mindre graverende navnet Gilaøgle. Men denne gangen gikk det helt galt.

Dramatisk for kjæresten

Cristopher Ward ble kjørt til sykehuset kort etter at han ble bitt av en av sine to gilaøgler den 12. februar. Det melder nyhetsbyrået AP. Han døde fredag denne uken, opplyser Lakewood-politiets talsmann John Romero.

Wards kjæreste leverte inn gilaøglene Winston og Potato til dyrevelferdsmyndighetene dagen etter bittet. Hun fortalte politiet at hun hørte noe som ikke stemte, og kom inn i rommet der øglene var. Der hadde Winston bitt tak rundt hånden til kjæresten hennes.

Ward begynte umiddelbart å få symptomer. Han kastet opp og besvimte og sluttet å puste, ifølge rapporten.

Ward ble satt på livsforlengende behandling på sykehuset. Etter få dager kunngjorde legene at han var hjernedød.

Kjøpt på reptilutstilling

Wards kjæreste fortalte politiet at Winston ble kjøpt inn på en reptilutstilling i Denver i oktober, og at Potato kom fra en avler i Arizona i november. Da kvinnen ble gjort kjent med at øglene var ulovlige å holde som kjæledyr i deltaten, avgjorde hun raskt at de skulle ut av huset så fort som mulig.

Winston og Potato ble sendt til en reptilplark utenfor Rapid City i Sør-Dakota. I tillegg hadde Ward andre kjæledyr: 26 edderkopper av forskjellige slag ble ivaretatt på et lokalt dyrehjem.

Gilaøgler er giftige øgler som holder til i Mexico og sør i USA. Bittet kan forårsake intens smerte og bevisstløshet, men det er svært uvanlig at de er dødelige for mennesker.

SE VIDEO: Det er ikke første gang det går galt med kjælereptiler

Gilaøgler står ikke på listen over reptiler som er tillatt som kjæledyr i Norge.

Det er tillatt å holde enkelte typer gekko, agam og varan i Norge. Mattilsynet har en fullstendig liste.

Så langt TV 2 kjenner til, har ikke norske øgleeiere vært i nærheten av å bli drept av kjæledyrene sine, men vi vil minne om at det var veldig stressende og vanskelig for alle parter da en slange-eier glemte igjen slangen sin i en Taxi i Bergen. Reptiler skal dessuten holdes innendørs i tilpassede terrarier.