Drapssiktet nordmann har meldt seg for politiet

Den drapssiktede nordmannen har vært på flukt i Asia i flere år. Like etter klokken 11 landet han på Oslo Lufthavn, etter å ha kommet seg til Europa med falskt pass.

Nå har han meldt seg for politiet og har dratt til sykehuset for å sjekke helsetilstanden sin, får TV 2 bekreftet.

– Jeg kan bekrefte at han har vært i kontakt med politiet og gjort de oppmerksom på at han har kommet hjem. Han vil la seg avhøre når hans helsetilstand tillater det, sier advokaten til den drapssiktede nordmannen, Farid Bouras i Elden Advokatfirma.

Unni Grøndal, pressesjef i Oslo politidistrikt, sier de er kjent med opplysningene som fremkommer i media og at de er i dialog med mannens forsvarer.

– Mannen har opplyst via sin advokat at han ønsker å samarbeide med norsk politi, sier Grøndal.

Tøff tid på flukt

Nordmannen i 50-årene vært på rømmen i Asia siden han drepte en britisk småbarnsfar på et luksushotell i Thailand i 2019. John Christian Elden, som sammen med Bouras representerer nordmannen, forteller at hans klient er lettet over å endelig komme til Norge etter fire år på flukt.

– Han er lettet over å komme tilbake til Norge, han får nødvendig medisinsk bistand, og er godt fornøyd med det, sier Elden til TV 2 lørdag kveld.

På spørsmål om hva hans klient tenker om å måtte sone i fengsel i Norge, svarer Elden spøkefullt:



– Jeg får nesten si at han setter pris på det, sammenliknet med tiden han har hatt nå i Vietnam i påvente av å reise til Norge, før han understreker han mannen nekter skyld for drapet:

– Han håper selvsagt å slippe å sone i norsk fengsel, fordi han mener han var i en nødvergesituasjon. Han har reist tilbake til Norge og vil stå til rette for dette her, selv om han mener han ikke er skyldig.



Etterforskes som drap

Mannen har innrømmet at han kvalte og drepte briten, etter et basketak på hotellet. Nordmannen har hele tiden hevdet at han handlet i nødverge.

Elden sier at mannen nå regner med at saken hans blir behandlet på en skikkelig måte av norsk politi. Trolig vil politiet i Thailand oversende saken til Norge, slik at saken kan etterforskes her.

– Det er opp til norsk politi hvordan de vil gjøre det gjennom Interpol. Nå er han i Norge og vi utleverer ikke borgere til Thailand, så det er altså Norge som er nødt til å rettføre og se på denne saken, sier Elden.

Mannen håper politiet velger å ikke ta ut tiltale, men Elden er tydelig på at han vil være forberedt på å forsvare seg i retten dersom det blir nødvendig.

– Det etterforskes som en drapssak, hvor det er spørsmål om nødverge og om det foreligger såkalt subjektiv skyld. Så alle de spørsmålene vil være aktuelle først for politiet, så eventuelt for en domstol.