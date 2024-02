Drapssiktet kvinne varetektsfengslet siden august – nå blir hun løslatt 

Et halvt år etter at hun ble siktet for drapet på ektemannen, er kvinnen løslatt. – En bekreftelse på manglende bevis mot min klient, sier kvinnens forsvarer.

I august i fjor ble en 64 år gammel mann funnet død på en privat adresse i Ølensvåg i Vindafjord kommune. Mannens kone ble etter kort tid pågrepet og siktet for drap. Kvinnen har siden den tid sittet varetekstsfenglset. Torsdag blir hun løslatt.



– Påtalemyndigheten vurderer at vilkårene for fengsling ikke lenger er tilstede. Saken er fremdeles under etterforskning og siktelsen opprettholdes, sier politiadvokat Christine Kleppa i en pressemelding.

– Unormalt lang tid

Overfor TV 2 utdyper politiadvokaten:

– Vi mener det ikke lenger er bevisforspillelsesfare. Hun er pålagt meldeplikt overfor politiet. Slik saken står nå, og i lys av at hun nå har vært varetektsfenslet i seks måneder, mener vi at meldeplikt er et passende meldingssubsitutt, sier Kleppa.

I en tidligere fengslingskjennelse fremgår det at kvinnens tilregnelighet har vært et tema i etterforskningen. Dette er fremdeles ikke avklart, opplyser Kleppa.

OPPRETTHOLDES: Siktelsen mot kvinnen opprettholdes tross løslatelsen, sier politiadvokat Chrstine Kleppa. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Det har vært et sentral tema, men vi har ikke fått den endelige sakkyndige vurderingen enda. Dette har tatt unormalt lang tid av årsaker som er utenfor politiets kontroll, men den skal nå være rett rundt hjørnet, sier politiadvokaten.

I tillegg til den judisielle rapporten, venter politiet fremdeles på svar på en del kriminaltekniske undersøkelser, i tillegg til øvrige etterforskningsskritt politiet ikke ønsker å kommentere.

Nekter straffskyld

Den drapssiktede kvinnen har samarbeidet med politiet gjennom hele etterforskningen.

– Hun har samarbeidet greit med politiet, det har ikke stått på det. Men hun har hele tiden nektet straffskyld, avslutter politiadvokaten.

Den siktedes forsvarer, Sigurd Rønningen, forteller at hans klient er tilfreds med å være ute av varetekt.

– Hun er tilfreds med å bli løslatt etter å ha sittet i varetekt på et svakt bevisgrunnlag i et halvt år. Hun avviser enhver befatning med drapet. Jeg tolker løslatelsen som en bekreftelse på manglende bevis mot min klient, skriver Rønningen i en tekstmelding til TV 2.

Politiadvokat Kleppa ønsker ikke å kommentere bevisbildet i saken.

TV 2 har vært i kontakt med de etterlattes bistandsadvokat Elisabeth Rød, som ikke ønsker kommentere saken.