Drapssiktet ikke livstruende skadet – godtar fengsling

Mannen i 30-årene som er siktet for å ha drept kona i 20-årene i Rådalen i Bergen søndag kveld, ligger selv skadd på sykehus. Han blir begjært fengslet tirsdag.

– Det blir fengsling i dag, mest sannsynlig som kontorforretning. Vi motsetter oss ikke fengslingen, sier mannens forsvarer Erik Johan Mjelde til NTB.

Ved en kontorforretning avgjøres spørsmålet om varetektsfengsling av en dommer uten fysisk oppmøte fra partene.

Ingen kommentar til siktelse

Overfor TV 2 bekrefter Mjelde at han har snakket med sin klient, og sier den siktede ikke er i stand til å la seg avhøre.

– Jeg har ingen kommentar til hvordan han stiller seg til siktelsen eller hendelsesforløpet, sier forsvareren.

Den drepte kvinnen skal obduseres tirsdag.

VIL FENGSLE: Politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen vil fengsle den siktede mannen. Det blir gjennomført som kontorforretning tirsdag. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Barn varslet politiet

Parets tre barn var tilstede i leiligheten. Alle er i barnehagealder.

Ett av barna varslet politiet om hendelsen.

I en pressemelding tirsdag bekrefter politiet at et tilrettelagt avhør for ett av barna vil bli gjennomført i løpet av dagen, men sier ikke noe om hvilket barn som skal avhøres.

Både mannen og kvinnen ble funnet bevisstløse da politiet ankom leiligheten. Kvinnen ble erklært død på vei til sykehus, mens mannen er innlagt med skader.

På grunn av helsetilstanden hans er han fremdeles ikke avhørt. Han vil heller ikke være til stede under et eventuelt fengslingsmøte tirsdag.

– Han er ikke livstruende skadd og vil være i stand til avhør på et tidspunkt, men når det blir, er det for tidlig å si noe om, sier Mjelde.