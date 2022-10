Drapssiktede bodde trolig hos kvinnen som ble drept

En kvinne i 40-årene og en mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drapet på Heidi Flood (58).

Den pågrepne kvinnen og mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap, opplyser politiet torsdag.

Ønsker tips

– Vi er usikre om hun ble drept mandag eller tirsdag. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med personer som hadde kontakt med Flood disse dagene, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit til TV 2.

Den foreløpige obduksjonsrapporten av 58-åringen bekrefter at kvinnen ble drept.

– Vi vet hvordan hun ble drept, og vi har gjort noen beslag. Men vi er usikre på om drapsvåpenet er blant beslagene, sier Kostveit.

ETTERFROSKER: Politiinspektør Odd Skei Kostveit sier de ønsker å komme i kontakt med personer som hadde kontakt med Heidi Flood (58) mandag og tirsdag denne uken. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

Flood, som jobbet for Skien kommune, hadde fri noen dager og skulle ikke tilbake på jobben før senere denne uken.

– Hun ble derfor ikke meldt savnet av arbeidsgiver, sier politiinspektøren.

Bodde hos avdøde

Kvinnen og mannen, som er siktet for drapet, kjente i følge politiet Heidi Flood (58).



Politiet opplyser at de to er en del av rusmiljøet i området og kjent av politiet fra tidligere.

STORE STYRKER: Politiet var mannsterke tilstede ved boligen i Skien, der kvinnen ble funnet død. Foto: Theo Aasland Valen

Politiet har bedt om at retten oppnevner bistandsadvokat for de etterlatte.

Forsvarer for den siktede kvinnen er advokat Tollef Skobba.

– Jeg har ikke fått snakket med min klient ennå, og kan derfor ikke svare på hvordan hun stiller seg til siktelsen, sier Skobba til TV 2.

Forsvarer for den siktede mannen blir avklart i løpet av torsdag kveld.

Kripos bistår

Det var like etter klokken 16 tirsdag at politiet ble informert om at kvinnen ble funnet død i sitt hjem.

Det var en bekjent av den avdøde som fant kvinnen og varslet politiet.

Onsdag morgen opplyste politiet at de var på utkikk etter to navngitte personer etter drapet.

Samme ettermiddag ble disse to pågrepet.

Flere vitner er avhørt, og politiet har gjennomført en rundspørring i boligområdet hvor Flood ble funnet drept.

Kripos er bedt om å bistå i etterforskningen.