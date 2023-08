Donald Trump tiltalt etter Kongress-stormingen

TROR HAN BLIR TILTALT: Donald Trump, her fra et valgmøte lørdag. Foto: REUTERS/Lindsay DeDario

Denne gangen er den tidligere presidenten tiltalt i sammenheng med stormingen av Kongressbygningen i Washington D.C. 6. januar 2021.



Ifølge Reuters er han tiltalt etter fire punkter:

Sammensvergelse for å bedra myndighetene Sammensvergelse for å forhindre en offisiell prosess Sammensvergelse for å frarøve andres borgerrettigheter Påvirkning av vitner

Ifølge nyhetsbyrået blir også seks ikke-navngitte medhjelpere også tiltalt.



Det amerikanske justisdepartementet sier Trump må møte i et rettsmøte i Washington D.C. allerede torsdag denne uken.



Hevder tiltalen er politisk motivert

Donald Trump varslet selv tiltalen i et innlegg på hans egen sosiale medier-plattform Truth Social. Det er spesialetterforsker Jack Smith, som leder den oppnevnte storjuryens etterforskning av Trump for hans rolle i stormingen av kongressen 6. januar 2021, som angivelig skal presentere tiltalen.

Trump henvender seg direkte til sine tilhengere:

– Jeg hører at avsindige Jack Smith, for å forstyrre presidentvalget, vil komme med enda en falsk tiltale mot deres favorittpresident – meg, skriver han.

– Hvorfor gjorde de ikke dette for to og et halvt år siden? Hvorfor ventet de så lenge? Fordi de ville gjøre det midt i min presidentkampanje, hevder Trump videre.

Trumps stab betegner saken som en heksejakt på den tidligere presidenten.

– Lovløsheten i disse anklagene mot president Trump og hans støttespillere minner om Nazi-Tyskland i 1930-årene, den tidligere Sovjetunionen og andre autoritære diktaturer, skriver staben hans på Truth Social.



VALGMØTE: Trump taler til sine tilhengere, her i Pennsylvania. Foto: AP Photo/Sue Ogrocki

Allerede i retten

Trump er allerede tiltalt i to pågående saker. Den første er en statlig rettssak i New York, og dreier seg om brudd på valgkampfinansieringsloven gjennom utbetaling av hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels.

Den andre er en føderal rettssak, hvor Trump er tiltalt for å ha oppbevart og skjult hemmelighetsstemplede dokumenter.

Stormingen

STORMING: Flere Trump-tilhengere samlet seg i Washington D.C 6. januar 2021 for å porteserte mot valgresultatene. Foto: AP/Jose Luis Magana

6. januar 2021 ble den amerikanske kongressbygningen i Washington D.C stormet av Trumps tilhengere, da de mente at valgresultatene som førte til tap for den da sittende presidenten var ugyldig.

Stormingen skjedde da Senatet og Representantenes hus var samlet i en felles sesjon for å godkjenne valgresultatet av president Joe Biden.

6. januar-komiteen, som gransket hendelsene rundt stormingen kom da frem til at den tidligere presidenten hadde en stor del av skylden.

Fem personer døde og flere ble skadd under opptøyene.