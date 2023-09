Donald Trump funnet skyldig i omfattende bedrageri

BEDRAGERI: Ifølge en domstol i New York har Donald Trump og selskapet hans blåst opp selskapets verdier over lang tid og på den måten sikret seg gullkantede avtaler. Foto: SCOTT MORGAN

New York-domstol:

En domstol i New York har fastslått at USAs tidligere president Donald Trump har begått bedrageri over flere år, skriver AP.

I forbindelse med et sivilt søksmål anlagt av New Yorks statsadvokat, kom dommeren fram til at Trump og hans selskap lurte banker og forsikringsselskaper ved å blåse opp selskapets verdier. Det skal igjen ha bidratt til at de fikk mer gunstige betingelser på lån og forsikringer.

Opptil 3,6 milliarder dollar

Kjennelsen fra domstolen kommer kort tid før rettssaken mellom New Yorks justisminister Letitia James og Trump starter. James hevder å ha bevis for at Trump har løyet på seg opptil 3,6 milliarder dollar.

Hun fører et sivilt søksmål mot den tidligere presidenten og tre av barna hans, hvor delstaten anklager dem for bedrageri. Trumps advokater har bedt om å få hele saken avvist. De hevder at Trump «utvilsomt var verdt mange milliarder dollar».

James krever 250 millioner dollar i bøter og et forbud mot at Trump gjør forretninger i New York, hjemstaten hans. Det er ikke reist straffesak mot Trump i forbindelse med saken.

Rettssaken starter 2. oktober, og kan komme til å vare ut desember, skriver AP.