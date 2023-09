Dommer: Donald Trump har begått omfattende bedrageri

BEDRAGERI: Ifølge en domstol i New York har Donald Trump og selskapet hans blåst opp selskapets verdier over lang tid og på den måten sikret seg gullkantede avtaler. Foto: SCOTT MORGAN

En domstol i New York har fastslått at USAs tidligere president Donald Trump har begått bedrageri over flere år, skriver AP.

I forbindelse med et sivilt søksmål anlagt av New Yorks statsadvokat, fastslår dommer Arthur Engoron at Trump og hans selskap lurte banker og forsikringsselskaper ved å blåse opp selskapets verdier mellom 2011 og 2021. Ved å forfalske forretningsdokumenter og regnskap, skal de ha fått mer gunstige betingelser på lån og forsikringer.

Trumps begjæring slo tilbake på ham

Trumps side begjærte at søksmålet skulle avvises. Hans advokater hevder at Trump «utvilsomt var verdt mange milliarder dollar». Dommer Engoron begrunner tirsdag at han ikke vil avvise søksmålet, og det er i den kjennelsen der han forklarer hvorfor, at han slår fast at Trump har begått bedrageri.

– Disse dokumentene inneholder åpenbart usanne verdifastsettelser som ble brukt i forretningsvirksomhet, skriver han i kjennelsen.



JUKSETAKST: Trump skal blant annet ha jukset med verdien av toppleiligheten i Trump Tower. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Blant de verdiene som skal være blåst opp er Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida, toppleiligheten hans i Trump Tower og en rekke kontorbygg og golfbaner. Det hevdet New Yorks justisminister Letitia James i dokumentene som legges fram i søksmålet.

– Vi vill umiddelbart anke kjennelsen, fordi president Trump og hans familie, akkurat som alle andre som driver forretningsvirksomhet, har rett til å forsvare seg i en rettssak, sa Trumps juridiske rådgiver Alina Habba i en uttalelse tirsdag.



Opptil 3,6 milliarder dollar

Kjennelsen fra domstolen kommer kort tid før rettssaken mellom New Yorks justisminister Letitia James og Trump starter. James hevder å ha bevis for at Trump har løyet på seg opptil 3,6 milliarder dollar.

Hun fører det sivile søksmålet mot den tidligere presidenten og tre av barna hans. Delstaten anklager dem for bedrageri.

James krever 250 millioner dollar i bøter og et forbud mot at Trump gjør forretninger i New York, hjemstaten hans. Det er ikke reist straffesak mot Trump i forbindelse med saken.

Rettssaken starter 2. oktober, og kan komme til å vare ut desember, skriver AP.

Trumps advokater fikk bot

Dommer Engoron har ikke latt seg imponere av argumentene til Trumps advokater i saken.

Til Trumps forsvar hevder de blant annet at saken bør avvises fordi James ikke har rett til å saksøke, fordi det ikke kan bevises at offentligheten har tatt skade av Trumps handlinger.

Engoron svarte at bare fordi ingen har tatt skade av det, blir ikke saken avvist. I kjennelsen tirsdag ila han også Trumps advokater en bot på 7 500 dollar hver for å gjenta argumenter som allerede var tilbakevist av retten.

Påtalemyndigheten i Manhattan har vurdert å sette i gang straffesak mot Trump for bedrageriet, men har bestemt at det ikke tas ut tiltale. Hvis Trump taper den sivile saken mot James, kan konsekvensen bli at han og hans familie ikke lenger har lov til å drive forretningsvirksomhet i New York.

Trump: Forvirret dommer og korrupt aktor

Trump omtaler søksmålet på sitt eget sosiale medium Truth Social.

Der kaller han det blant annet for en heksejakt, et radikalt angrep på ham selv og familien fra en forvirret New-York-dommer og en partisk og korrupt aktor Letitia James. Han sier hun bare ønsker gjenvalg.