Dobbeltdrapet i Kristiansand: Frykter gjerningsperson har forlatt landet

Det var onsdag ettermiddag at en mor og hennes åtte år gamle datter ble funnet drept på en privat adresse i bydelen Vågsbygd i Kristiansand.

Én person er nå siktet for dobbeltdrapet, og vedkommende er også etterlyst internasjonalt.

På en pressekonferanse torsdag nekter politiinspektør Cecilie Pedersen å gå ut med hvem den siktede er eller hvilken relasjon vedkommende har til de avdøde.

Hun opplyser samtidig politiet ikke har vært i kontakt med den etterlyste personen.

ÅSTED: Kriminalteknikere undersøker stedet hvor drapene skjedde i Vågsbygd i Kristiansand Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Vi har etterlyst siktede internasjonalt. I det ligger det at vi ikke vet hvor vedkommende befinner seg. Det er en reell mulighet for at vedkommende kan ha forlatt landet, sier politiinspektør Cecile Pedersen.

Hun utelukker imidlertid ikke at vedkommende også kan befinne seg i Norge.

Politiinspektøren sier videre at det er viktig for politiet å formidle at en siktelse i en straffesak ikke betyr at vedkommende er gjerningsperson.

Det betyr at de holder alle muligheter åpne og heller ikke utelukker at det kan ha vært andre eller flere gjerningspersoner som sto bak dobbeltdrapet.

Sist sett tirsdag

Politiet har fått inn en rekke tips, men ber flere personer i området ta kontakt om de har overvåkingskameraer på boligene eller bilene sine.

– Vi har lav terskel for å undersøke tips, sier Pedersen.

Siste observasjon av mor og datter i live var tirsdag kveld. Politiet mener derfor at drapene har skjedd mellom tirsdag kveld og fram til de fikk melding klokka 13.21 onsdag.

Politiet sier at de etterforsker saken med store ressurser og at de nå er opptatt av så fort som mulig å finne ut hva som har skjedd og hvorfor.

Blant annet er overvåkingsvideoer innhentet – og nå vil politiet gå gjennom det de omtaler som et omfattende videomateriale. Flere vitneavhør gjøres også.

Naboer i sjokk

Politiets kriminalteknikere har jobbet på åstedet gjennom kvelden og natten, og vil fortsette arbeidet de neste dagene.

Politiet fikk melding om hendelsen av en person som skulle på besøk på adressen. Meldingens karakter fikk politiet til å umiddelbart rykke ut med store ressurser.



UNDERSØKELSER: Kriminalteknikere i arbeid etter funnet av to døde personer på en adresse i Vågsbygd i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Dette berører nabolaget. Det er ikke sånn at vi vil gå rundt og være bekymret og redde, men det gjør noe med oss når uskyldige mennesker blir drept og det er barn involvert, sa en nabo onsdag kveld til TV 2.

Den drepte kvinnen beskrives av en annen nabo som en «veldig hyggelig og snill person».

Gir oppdatering

I forbindelse med dødsfallene vil politiet holde en pressebrifing for media klokken 10.30.

– Det er den største tragedien en kan tenke seg, sa ordfører Jan Oddvar Skisland til VG onsdag.

Han sier kommunens krisestab er satt inn.

– Vi bruker alle ressurser vi har. Jeg håper vi klarer å ta vare på dem som er rundt, familie og pårørende, venner og klassekamerater.