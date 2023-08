Dobbelt rødt farevarsel: Frykter verste regnvær på 25 år

Saken oppdateres.

Meteorologisk institutt har sendt ut et rødt farevarsel om ekstremt mye nedbør, og om flom- og jordskred.

Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem:

– Det er helt klart at når vi har farevarsel på rødt nivå, da er det potensial for at liv kan gå tapt. Det er så stor fare for flom og skred her, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander ved meteorologisk institutt til TV 2.



Farevarselet gjelder Østlandet nord for Oslo, de østligste delene av gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, samt sør i Trøndelag.

– Det er et stort område og såpass stor sikkerhet rundt mengdene at det er oppgradert til rødt nivå, fra cirka nord for Oslo til sør i Trøndelag og ut til vestlige deler av Sogn og Fjordane, sier Borander.

Venter «svært mange skredhendelser»

NVE er i skredvarselet tydelige på at situasjonen kan bli dramatisk:

– Dette er er en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende konsekvenser og skader.

– Svært mange skredhendelser ventes. Flere kan få store konsekvenser, skriver NVE.

PLASK: Vått på parkeringsplassen utanfor Statens vegverk i Ski torsdag. Foto: Annika Byrde / NTB

– Store hendelser kan nå bebyggelse, veg eller jernbane og forårsake vesentlig redusert fremkommelighet. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, skriver NVE i sitt varsel.

Frykter verste på 25 år

Endringen kommer etter et møte søndag. NRK meldte nyheten først.

– Det er ventet 80-100 mm på 24 timer. Hendelsen vil mange steder være blant de kraftigste siste 25 år, skriver Meteorologene på Twitter.

– Vi venter en veldig alvorlig situasjon, sier hydrolog i NVE Kristian Nordtun til TV 2.

NVE har tett kontakt med kommunene i Viken, Innlandet og Trøndelag som akkurat nå ser ut til å bli mest berørt.

Foto: Skjermbilde, Varsom.no

Det er for mandag også sendt ut oransje farevarsel for flom, samt for jord-, sørpe- eller flomskred. Det er så langt ikke tatt stilling til farevarsel for dette på tirsdag.

– Høyest timesverdier ventes å være mellom 20-35 mm/1t. Hendelsen ventes å være mange steder blant de kraftigste de siste 25 år.

– Vi er spente. Det er første gang på veldig lenge at vi har sett et rødt farevarsel. Det sier fylkesberedskapssjef i innlandet, Asbjørn Lund til TV 2.



Flere av byene i Innlandet fylke har blitt oversvømt de siste årene. Fylkesberedskapssjefen sier de enda ikke vet hvor uværet kommer til å treffe hardest i år.



– Hovedvassdragene våre tåler mye vann. Sidevassdragene er der det som regel blir skader hvis det kommer veldig mye regn.



– Hvis folk tar forholdsregler, har forsyning for tre dager og har en plan for hvis telefonnettet ikke fungerer, så håper vi at det skal gå greit, sier Lund.



«Kun» oransje i Oslo

Det er ventet 80-100 millimeter på 24 timer. Lokalt kan det bli enda mer, opplyser meteorolog Borander.

– Bør man evakuere enkelte steder allerede i dag?

– Dette blir gjort av statsforvalterne. Det gjelder å følge med på meldingene som kommer fra beredskapsansvarlige i kommunene og følge beskjedene derfra, svarer Borander.

Hun sier nedbøren starter allerede søndag kveld, men at det begynner å dra seg ordentlig til først mandag ettermiddag.

– Det verste jeg har sett

– Det vil komme mye nedbør på kort tid. Det begynner utover ettermiddagen mandag og vil være på sitt verste frem til tirsdag formiddag, før det roer seg tirsdag ettermiddag.

I hovedstaden Oslo er det kommet oransje farevarsel, ikke rødt:

– Det vil fortsatt være alvorlig, men ikke på rødt nivå. Der er det snakk om 60-80 millimeter, sier Borander.

Kan miste veiforbindelser

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) skriver på varslingssiden Varsom.no at dette innebærer «stor fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp». Det er «fare for liv om man havner i flomelver eller annen strøm».

– En del steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager, heter det videre i varselet.

NVE ber folk vurdere behov for forebyggende tiltak, og kommer med følgende råd:

– Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Unngå å kjøre i overvann, uten å vite hvor dypt det er. Vurder nøye om reiser faktisk er nødvendig.