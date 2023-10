Diplomatisk kaos og raseri etter sykehusangrep – Barth Eide frykter konflikten vil spre seg

Israel fordømmes på det kraftigste av en rekke arabiske land etter at Al Ahli-sykehuset i Gaza by ble truffet av et rakettangrep tirsdag kveld.

Mellom 200 til 300 mennesker er fryktet drept, og palestinske myndigheter omtaler angrepet som et «folkemord» og en «humanitær katastrofe».

Både statsminister Mohammad Shtayyeh og Hamas-leder Ismail Haniyeh sier Israels allierte må sin del av ansvaret for angrepet.

– Sykehusmassakren er et vendepunkt, sier Haniyeh ifølge Reuters. Han peker særlig på USA, og mener de har tilrettelagt for angrepet ved å «dekke over Israels aggresjon».

Hamas-lederen oppfordrer nå til å demonstrasjoner utenfor israelske ambassader verden over. Libanesiske Hizbollah kunngjør på sin side at onsdag vil markeres «med et sinne uten sidestykke», rettet mot Israel og Joe Bidens planlagte statsbesøk.

– Angrepet viser Israels sanne ansikt, sammen med deres støttespiller USA, som er direkte og fullstendig ansvarlige for denne massakren, heter det i en uttalelse fra Hizbollah.

– Fra vondt til verre

Utenriksminister Espen Barth Eide sier det nå haster med å få bremset konflikten.

– Nå må vi få denne konflikten til å deeskalere. Så langt har det gått fra vondt til verre, og nå er det jo en bekymring for en ytterligere regional spredning, sier utenriksministeren til TV 2.

HASTER: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det er viktig å få til en snarlig nedtrapping av konflikten. Foto: Frode Sunde / TV 2

USAs president Joe Biden skulle besøke Jordan onsdag, hvor han blant annet skulle treffe Palestinas president Mahmoud Abbas. Kort tid etter at nyheten om sykehusangrepet ble kjent, trakk Abbas seg fra de planlagte samtalene.

– Det er jo litt problematisk. Jeg skjønner at det er voldsomme reaksjoner på palestinsk side. Samtidig så er det viktig at man snakker sammen, og Abbas har en viktig rolle som leder for de palestinske selvstyremyndighetene, sier Barth Eide.

Abbas sier det er «uakseptabelt» å skulle diskutere noe annet enn en avslutning på krigen.

– Israel har krysset alle røde linjer, sier Abbas.

Barth Eide påpeker at Abbas representerer et alternativ til Hamas, og dermed kan spille en viktig rolle i dialogen om å få avsluttet konflikten.

– Det mener jeg er viktig, men så må jeg jo si at med så mange tusener av mennesker som nå er drept inne i Gaza, så skjønner jeg at det er sterke følelser i sving, legger utenriksministeren til.

Fordømmes bredt

Kort tid etter at utenriksministeren uttalte seg til TV 2, kom nyheten om at Jordan avlyste hele møtet, hvor også representanter fra Egypts myndigheter skulle være tilstede. Det førte til at Biden avlyste hele Jordan-besøket.

– Angrepet er en massakre og en krigsforbrytelse som ikke kan forbigås i stillhet, sier Jordans kong Abdullah tirsdag kveld. Han gir Israel skylden for angrepet, som han beskriver som en «skam for menneskeheten».



AVLYST: President Abbas møtte USAs utenriksminister Antony Blinken tirsdag, men trekker seg fra det planlagte møtet med Joe Biden. Foto: Jacquelyn Martyn/AFP

– Jeg fordømmer Israels bombardement på sterkest mulig vis, sier Egypts president Abdel Fattah al-Sisi. Han beskriver angrepet som et «klart brudd på internasjonal rett».

De forente arabiske emirater, Syria, Iran, Saudi-Arabia og Tyrkia har også fordømt angrepene tirsdag kveld, og alle gir Israel skylden.

I en uttalelse på X, sier Tyrkias president Recep Erdogan er ikke nådig i sin omtale av angrepet:

– Å angripe en sykehus som huser kvinner, barn og uskyldige sivile er det siste eksempelet på hvordan Israel mangler grunnleggende menneskelige verdier, skriver presidenten.

Anklagene hagler fra begge sider

Mens anklagene hagler fra arabisk hold, hevder Israel hardnakket at det er den militante gruppen Palestinsk Islamsk Jihad (PIJ) som står bak. Både IDF og statsminister Benjamin Netanyahu sier det var et feilslått rakettangrep fra de «barbariske terroristene» ment mot Israel som rammet sykehuset.

Utenriksdepartementet jobber med å avklare situasjonen, opplyser Barth Eide.

– Både vi, mange nyhetsbyråer, andre land og etterretningstjenester jobber nå selvfølgelig med å få mest mulig informasjon, sier Barth Eide, som derfor ikke vil uttale seg om den ene eller andre siden i konflikten.

– Men det må som må være hevet over enhver tvil er at det å målrettet angripe sykehus, helsefasiliteter, syke og sårede mennesker som har søkt tilflukt til nettopp et sånt sted nettopp fordi de trodde det var trygt, det går virkelig ikke an. Det er veldig klart at det er ulovlig etter humanitærretten, understreker utenriksministeren.