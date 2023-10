Dette skjer med SAS-merkevaren

Det kriserammede flyselskapet SAS varslet en «statusoppdatering om SAS’ kapitalanskaffelsesprosess» tirsdag klokken 18.00.

I en børsmelding kunngjør selskapet at blant annet Air France-KLM går inn på eiersiden i selskapet. Det samme gjør Castlelake L.P., Lind Invest og den danske staten.

Med det henter SAS inn nesten 13 milliarder svenske kroner, og går samtidig av børsen.

Air France-KLMs oppkjøp betyr at SAS går ut av Star Alliance, som SAS var med på å starte på slutten av 90-tallet.



– Meget oppsiktsvekkende

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er overrasket over oppkjøpet.

– Det kom ganske overraskende på meg fordi Air France-KLM er den tredje største luftfartskonstellasjonen i Europa. De er i en annen allianse enn SAS, sier Elnæs til TV 2.

De må nå søke seg inn i SkyTeam-alliansen, hvor Air France-KLM er medlem.

– Det er meget oppsiktsvekkende, sier Elnæs.

– Det har vært en viktig merkevare for SAS å ha gjennomgående avtale spesielt med Lufthansa de siste årene. men det betyr nå at dette blir det slutt på.

OVERRASKENDE: Hans Jørgen Elnæs kaller KLMs oppkjøp av SAS overraskende. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Kan det være at Air France-KLM gjør dette oppkjøpet for å «sluke opp» SAS, og at merkevaren vil forsvinne?

– Det tviler jeg på. SAS som merkevare står veldig sterkt i Skandinavia, sier Elnæs.

Han tror SAS beholder sin merkevare, men at de blir inkorporert i Air France-KLM-systemet.

Mister verdier

Styreleder Carsten Dilling i SAS mener oppkjøpet er fordelaktig for selskapet.



– Dette er et betydelig skritt fremover i vår transformasjonsplan, SAS FORWARD. Vi har gjennomført en omfattende, konkurransedyktig og nøye evaluert kapitalinnhentingsprosess, og vi er sikre på at vi har valgt det tilbudet som er mest fordelaktig for SAS, dets kreditorer og andre interessenter, sier Dilling.



SKRITT FREMOVER: Styreleder Carsten Dilling i SAS kaller oppkjøpet et betydelig skritt fremover i transformasjonsplanen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Dagens 255.000 aksjonærer beholder ingen verdier i SAS.

Det nye eierskapet fordeler seg slik:

Air France-KLM: 19,9 prosent

Den danske staten: 25,8 prosent

Investeringsfondet Castlelake: 32 prosent

Investeringsfondet Lind Invest: 8,6 prosent

På investorjakt

SAS' styreleder Carsten Dilling og resten av styret var mandag samlet på hovedkontoret i Stockholm. Agendaen på møtet var å konkludere rundt budprosessen på nye aksjer i selskapet.



Flyselskapet har søkt om konkursbeskyttelse i USA, og i mai godkjente en domstol selskapets plan for kapitalinnhenting.

Siden har selskapet vært på «investorjakt».

Flyselskapet passerte sist uke en milepæl i jakten på «minst» 9,5 milliarder svenske kroner i frisk egenkapital gjennom konkursprosessen i USA, ifølge DN.

Kunngjøringen tirsdag gjør at de går ytterligere forbi dette minstemålet.