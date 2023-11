Dette sjeldne synet møtte Odd Kåre på skøyteisen

Odd Kåre Wiik fra Gurskøya, like ved Ulsteinvik, var ute og lette etter is til å gå på skøyter i fjellet fredag.

Plutselig så han noe som lå ute på isen over Simavatnet.

– Jeg trodde det var en kjepp, eller en liten pinne som lå på vannet. Jeg tenkte jeg måtte ta den bort slik at vi ikke gikk på den, forteller Wiik til TV 2.

Da han kom nærmere, så han at det var noe helt annet.

Det var Vestlandsnytt som først omtalte saken.

Stivfrossen

Midt på isen lå det en hoggorm.

– Den lå stivfrossen på vannet, og ligger der fortsatt vil jeg tro, sier han og fortsetter:

– Jeg tenkte: «du har vært på feil plass til feil tid.» Definitivt. Det var en orm som har gått sent til sengs eller dvale.

Ifølge WWF Verdens naturfond graver hoggormen seg ned for å komme vekk fra kulda når temperaturen faller under 13 grader. Hoggormen går også i dvale om vinteren.



Wiik har sett padder på isen før, men har aldri opplevd noe som dette før.

– Jeg har sett hoggorm som svømmer over vannet på sommeren, det kan sikkert de fleste se på fjellet. Men jeg har aldri sett noen hoggorm på isen. Den skal vel sove nå.

Vestlendingen forteller at det har vært en del sol på Sunnmøre i det siste, men at det var en liten regnbyge for ikke mange dager siden. Da ble isen våt.

Wiik tror ormen kan ha tenkt at den ville ta seg en svømmetur over det som viste seg å være is, eller at solværet har provosert ormen frem fra dvalen, eller at den har vært for sen i dvale.

HOGGORM: Det var en hoggorm som hadde satt seg fast i isen over Simavatnet. Foto: Odd Kåre Wiik

Sjeldent

Dag Dolmen er zoolog og forsker på NTNU Vitenskapsmuseet og hoggormekspert.

Han sier til TV 2 at funnet til Wiik er sjeldent.

– Vi har mange tilsvarende historier om stivfrosne frosker på isen, men dette er den første hoggormen, forteller han.

Dolmen forteller at det kan være to årsaker til hvorfor hoggormen har frosset i hjel på isen.

– Denne hoggormen har nok vært inne i overvintringsplassen, blitt lurt av finværet og tatt turen over isen. Ettersom reptiler ikke er varmblodige dyr, er det blitt for kaldt for den, sier zoologen.

Den andre mulige teorien er at hoggormen ikke har kommet seg fram til sitt gode overvintringssted, og overnattet under et tre.

– Så har den fått mot til å fortsette mot «hjem» på grunn av finværet – tatt korteste vei over isen og frosset i hjel, forteller Dolmen.