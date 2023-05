Gjennomsnittscoren for det neste spillet i «Zelda»-serien vaker like under 100 av 100 dagen før lansering. 30 millioner har allerede skyhøye forventninger til spillet, mener NRKs spillekspert.

«The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» lanseres:

VINDUSSHOPPING: En kunde kikker utstillingseksemplarer av «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» i Akihabara i Tokyo søndag 7. mai. Fredag er ventetiden over. Foto: PHILIP FONG / AFP

Det seneste spillet i «The Legend of Zelda»-serien lanseres fredag. Torsdag heves sperrefristen for anmeldelser av spillet, som har undertittelen «Tears of the Kingdom».

Idet de første anmeldelsene tikker inn torsdag, har spillet en gjennomsnittsscore på 97 prosent på aggregatornettstedet Metacritic.

Foto: Skjermbilde, Metacritic

«Tears of the Kingdom» er en direkteoppfølger til «Breath of the Wild», som kom i 2017. Også forløperen ligger med en snittscore på 97 av 100 på Metacritic.

Det første Zelda-spillet ble lansert allerede i 1986, til konsollen NES. Siden har den blitt en av de mest anerkjente seriene i katalogen til den japanske utvikleren Nintendo.



– 30 millioner forventer at dette blir bra

– «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» var et av tidenes beste spill. Oppfølgeren er bedre, skriver NRKs anmelder Rune Fjeld Olsen i sin anmeldelse av spillet.

Han triller terningen til en sekser. Overfor TV 2 påpeker han at det er en spesiell utgivelse for Zelda-serien, nettopp på grunn av hvor populær forgjengeren ble.

Det forrige spillet solgte 30 millioner – og knuste dermed den tidligere salgsrekorden til et spill i serien (som for øvrig tilhørte «Twilight Princess» til Wii og Gamecube, som solgte nesten ni millioner kopier).

– Ingen av spillene er i nærheten av å ha solgt like mye som «Breath of the Wild». Å følge opp et slikt fenomen er ikke lett. Du har 30 millioner som forventer at det blir like bra, sier NRKs spillekspert.

– Da er det imponerende at de klarer å levere et som er bedre, fortsetter han.

Se skjermbilder fra spillet i galleriet under – om du ikke er veldig prippen på spoilere:

Dette sier kritikerne:

– Det er lett å glemme hvordan man kan finne det gøyale i et voksent liv. Spill som «Tears of the Kingdom» minner deg på at, om du ser på ting på riktig måte, finnes det morsomme overalt, sier spillsjef i The Guardian, Keza MacDonald. Hun gir spillet fem av fem stjerner.

– «Tears of the Kingdom» er vakkert, og kjører overraskende godt – selv om det i intensive deler føles som et gammelt kjæledyr som arbeider for å få beina til å følge en «ung til sinns»-energi, sier Jordan Middler i VGC. Også han deler ut fem stjerner.

– Alt i alt er «Tears of The Kingdom» en forbausende oppfølger, som tilfører kompleksitet og prakt til oppskriften, uten å ofre magien, mener Edwin Evans Thirlwell i Eurogamer. Han bemerker samtidig at spillet legger en «noe drepende vekt på å samle ressurser», og gir karakteren 9 av 10.

På Metacritic har spillet torsdag mottatt 82 positive anmeldelser, og én blandet.

– Så stort som det kan få blitt

Rune Fjeld Olsen i NRK lar det ikke være noen som helst tvil om at han synes «Tears of the Kingdom» er en tydelig forbedring over 2017-tittelen «Breath of the Wild».

Han beskriver det spillet som et eksperiment fra utviklerne i Nintendos side. En spillserie som hadde vært mer lineær, tilbød nå en åpen og fri opplevelse.

SPILLEKSPERT: Rune Fjeld Olsen er NRKs spillanmelder. Foto: Privat.

– Fansen har gitt beskjed om at dette vil vi ha. Da har Nintendo gått inn for å åpne enda mer for den friheten og kreativiteten. Mer åpent, mer frihet, mer kreativt, større og bedre historie. Kulere egenskaper, ramser han opp.

– Og listen bare fortsetter.

Spillkritikeren sier han har hørt fra flere at de har tatt ut fridager for å dykke dypt ned i kongeriket «Hyrule» de neste dagene. Innen spillmediet er dette en enorm begivenhet, på størrelse med lanseringen av spill som «Grand Theft Auto» (GTA) og «Elden Ring».

– Dette er er så stort som det kan få blitt i spillenes verden. Det er ikke ofte man får et spill som såpass mange mennesker gleder seg til – og som i tillegg er såpass bra som dette, sier Fjeld Olsen.

«FOR THE GRAM»: En mann stanser foran en skulptur som forestiller helten Link i «Tears of the Kingdom». Her fra elektronikkdistriktet Akihabara i Tokyo. Foto: PHILIP FONG / AFP

Anmelderen sier han selv har kommet til rulleteksten, men anslår at han fremdeles trolig har rundt 50 timer med innhold. Spillet blir med andre ord ikke lagt på hylla med det første.

Brøt med konvensjoner

Serien følger den grønnkledde helten Link, som kjemper sammen med prinsessen Zelda mot den onde Ganon. De tre karakterene utgjør hver sin del av seriens «Triforce»-ikon – tre trekanter som representerer henholdsvis mot, visdom og makt.



Den legendariske spilldesigneren Shigeru Miyamoto sto bak konseptet for serien. Han var inspirert av sin egen oppvekst i Kyoto, og av å ha drømt seg bort i eventyraktig lek i skogene rundt den tidligere japanske hovedstaden.

SPILL-LEGENDE: Nintendo-veteran Shigeru Miyamoto under en visning av «Super Mario Bros»-filmen. Foto: VALERIE MACON / AFP

Senere har Eiji Aonuma tatt over som regissør for spillene. På den årlige spillkonferansen GDC i San Francisco i 2017, fortalte tre av utviklerne på Aonumas team om hvordan de hadde arbeidet for å «bryte ned seriens konvensjoner» for å skape «Breath of the Wild».

Direkteoppfølgere, slik «Tears of the Kingdom» er til 2017-spillet, er sjeldne i serien. «Tears of the Kingdom» lanseres fredag 12. mai til konsollen Nintendo Switch.